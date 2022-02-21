Уроки на свіжому повітрі: які переваги, коли та як їх правильно проводити
Джерело:"Всеосвіта"
У зв'язку з коронавірусом, у Міністерстві охорони здоров'я рекомендували за можливості організовувати заняття з окремих предметів на відкритому повітрі. І з настанням весни це можна втілити в реальність.
Ще В. Сухомлинський підкреслював, що навчання на природі розвиватиме в учнів спостережливість, сформує науковий світогляд та допоможе виховати любов до всього живого.
До теми Де учні повернулися за парти після дистанційки: перелік міст
До того ж, така діяльність буде веселою, невимушеною й, зрештою, дієвішою за будь-які виховні бесіди.
Переваги уроків на свіжому повітрі
До переваг уроків просто неба можна віднести:
- Свіже повітря позитивно впливає на фізичне самопочуття дітей, що своєю чергою покращить їхній психічний та емоційний стан.
- На шкільному подвір'ї достатньо місця, аби учні не скупчувались та дотримувались безпечної соціальної дистанції.
- Стимулювання пізнавального інтересу в школярів, адже у такому форматі кожен новий урок може проводитися на новому місці.
- Дослідження шкільної навколишньої території. Як виявляється, біля закладу освіти може бути гарний парк, сквер, тощо.
- Повторення правил безпечної поведінки. Їх можна практично відпрацювати біля школи, поруч з дорогою, світлофором, пішохідним переходом.
- Покращення взаємин між учнями, профілактика конфліктних ситуацій, уникнення міжособистісних сутичок. На відкритій території діти знаходяться одне від одного на певній відстані.
- Екскурсії на вулицю допоможуть практично встановити міжпредметні зв’язки на уроках та через діяльнісний підхід здобути нові знання.
- Розвиток уваги та спостережливості за живою та неживою природою. Дитина однаково підсвідомо помічатиме зміни у природі, а якщо й вчитель додатково спонукатиме до цього, ефект буде набагато кращий.
Додамо, що в європейських країнах садочки та школи не відмовляються від прогулянок на вулиці навіть у дощову погоду. Навпаки, це додаткова можливість практично порівняти живу та неживу природу.
Варіанти навчання просто неба
Під час уроків з курсу "Я досліджую світ"
У підручниках певних авторів є виокремлені уроки на тему "Спостерігаю за весняними (літніми, осінніми, зимовими) змінами в природі". Чудовий привід провести цей урок у вигляді екскурсії у шкільний парк.
Урок-квест з будь-якого предмета
Найкраще проводити його під час закріплення певної теми – це дасть змогу кожному учню бути активним під час змагання. Дітям буде цікаво динамічно рухатись під час уроку, розв’язувати тематичні завдання, радіти власному успіху. Позитивні емоції гарантовані.
Уроки образотворчого мистецтва, дизайну і технологій
Теми "Сонячні фарби золотої осені", "Пейзаж осені", "Прийшла зима", "У весняних сонячних променях", "Скоро літо" будуть вдалішими, якщо вивчати їх у процесі спостереження за природою, ніж просто малювати пейзажі за шаблоном.
Уроки математики у перших класах
Вони будуть незабутнім спогадом для кожного, адже індивідуальний матеріал для рахування можна зібрати власноруч на шкільному подвір’ї: каштани, жолуді, листочки – будь-що стане прекрасним ілюстрованим доповненням.
А поміж завдань вчитель декілька хвилин може виділити на певну виховну бесіду, розмову екологічного характеру, або пояснити тематичний зв'язок з курсом "Я досліджую світ".
На що звернути увагу перед уроками на свіжому повітрі?
- Насамперед необхідно пояснити важливість проведення таких уроків. Дитина має усвідомлювати, що насправді це серйозне повноцінне заняття, а не сприймати його за розвагу.
- Також обов'язково потрібно провести інструктаж учнів ще в школі. Перед виходом дайте учням змогу відвідати буфет та вбиральню.
- Вдягнутися потрібно відповідно до пори року. Не забудьте про шапки та рукавички під час зимових прогулянок.
А закріпити результативне навчання можна у кабінеті під час створення тематичного лепбуку, або перегляду спільних фото, зроблених на вулиці.