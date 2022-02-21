Ще В. Сухомлинський підкреслював, що навчання на природі розвиватиме в учнів спостережливість, сформує науковий світогляд та допоможе виховати любов до всього живого.

До теми Де учні повернулися за парти після дистанційки: перелік міст

До того ж, така діяльність буде веселою, невимушеною й, зрештою, дієвішою за будь-які виховні бесіди.

Переваги уроків на свіжому повітрі

До переваг уроків просто неба можна віднести:

Свіже повітря позитивно впливає на фізичне самопочуття дітей, що своєю чергою покращить їхній психічний та емоційний стан.

На шкільному подвір'ї достатньо місця, аби учні не скупчувались та дотримувались безпечної соціальної дистанції.

Стимулювання пізнавального інтересу в школярів, адже у такому форматі кожен новий урок може проводитися на новому місці.

Дослідження шкільної навколишньої території. Як виявляється, біля закладу освіти може бути гарний парк, сквер, тощо.

Повторення правил безпечної поведінки. Їх можна практично відпрацювати біля школи, поруч з дорогою, світлофором, пішохідним переходом.

Покращення взаємин між учнями, профілактика конфліктних ситуацій, уникнення міжособистісних сутичок. На відкритій території діти знаходяться одне від одного на певній відстані.

Екскурсії на вулицю допоможуть практично встановити міжпредметні зв’язки на уроках та через діяльнісний підхід здобути нові знання.

Розвиток уваги та спостережливості за живою та неживою природою. Дитина однаково підсвідомо помічатиме зміни у природі, а якщо й вчитель додатково спонукатиме до цього, ефект буде набагато кращий.

Додамо, що в європейських країнах садочки та школи не відмовляються від прогулянок на вулиці навіть у дощову погоду. Навпаки, це додаткова можливість практично порівняти живу та неживу природу.

Варіанти навчання просто неба

Під час уроків з курсу "Я досліджую світ"

У підручниках певних авторів є виокремлені уроки на тему "Спостерігаю за весняними (літніми, осінніми, зимовими) змінами в природі". Чудовий привід провести цей урок у вигляді екскурсії у шкільний парк.

Урок-квест з будь-якого предмета

Найкраще проводити його під час закріплення певної теми – це дасть змогу кожному учню бути активним під час змагання. Дітям буде цікаво динамічно рухатись під час уроку, розв’язувати тематичні завдання, радіти власному успіху. Позитивні емоції гарантовані.

Порада вчителю! Щоб урок у такому форматі був вдалим, необхідно завчасно все продумати та самостійно пройти майбутній маршрут. Це дасть змогу виявити потенційно небезпечні ділянки та уникнути їх під час планування роботи.

Уроки образотворчого мистецтва, дизайну і технологій

Теми "Сонячні фарби золотої осені", "Пейзаж осені", "Прийшла зима", "У весняних сонячних променях", "Скоро літо" будуть вдалішими, якщо вивчати їх у процесі спостереження за природою, ніж просто малювати пейзажі за шаблоном.

Уроки математики у перших класах

Вони будуть незабутнім спогадом для кожного, адже індивідуальний матеріал для рахування можна зібрати власноруч на шкільному подвір’ї: каштани, жолуді, листочки – будь-що стане прекрасним ілюстрованим доповненням.

А поміж завдань вчитель декілька хвилин може виділити на певну виховну бесіду, розмову екологічного характеру, або пояснити тематичний зв'язок з курсом "Я досліджую світ".

На що звернути увагу перед уроками на свіжому повітрі?

Насамперед необхідно пояснити важливість проведення таких уроків. Дитина має усвідомлювати, що насправді це серйозне повноцінне заняття, а не сприймати його за розвагу.

Також обов'язково потрібно провести інструктаж учнів ще в школі. Перед виходом дайте учням змогу відвідати буфет та вбиральню.

Вдягнутися потрібно відповідно до пори року. Не забудьте про шапки та рукавички під час зимових прогулянок.

А закріпити результативне навчання можна у кабінеті під час створення тематичного лепбуку, або перегляду спільних фото, зроблених на вулиці.