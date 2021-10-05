Уроки хімії у тікток: вчитель знімає цікаві та незвичні експерименти для учнів – відео

Сучасні вчителі дуже креативні й для того, аби зацікавити дітей навчанням, розпочинають активно викладати уроки у соцмережах. Одним з таких педагогів є фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 Гліб Рєпіч, який викладає хімію в онлайн-школі "Атмосферна".

Перед вчителюванням Гліб Рєпіч будував кар'єру у сфері науки. Хімією педагог цікавився з дитинства, раніше вів власну рубрику на телебаченні та проводив наукові дослідження в Дрезденському технічному університеті.

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Перед початком карантину його запросили на роботу у Китай, проте пандемія завадила переїзду. Тож він вирішив піти на роботу у дистанційну школу Києва.

Згодом він почав публікувати цікаві відео з хімічними експериментами у соцмережі тікток. Зараз на Гліба Рєпіча підписані понад 150 тисяч людей, 90% з них – це школярі з України.

Це не є навчання, це – популяризація. І моє завдання – зацікавити. Якщо дитина вже зацікавлена, то вона знайде, де про це почитати. Адже насправді на ютубі є безліч матеріалу про хімію, сила силенна безкоштовних курсів та уроків,

​– каже вчитель.

Дивіться відео з експериментами вчителя хімії:

У майбутньому Гліб Рєпіч планує створити онлайн-курси шкільних предметів профільного рівня, завдяки яким кожен школяр з будь-якого куточка країни зможе отримати якісні знання.

Дивіться відео з хімічними дослідами вчителя:



Зазначимо, що Гліб Рєпіч став переможцем конкурсу Ради молодих учених при МОН у номінації "молодий методист року в галузі хімічних наук". Він також став фіналістом премії Global Teacher Prize Ukraine 2021.

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До слова, в Україні провели національну премію Global Teacher Prize Ukraine 2021 та визначили найкращого вчителя року. Переможцем став вчитель української мови та літератури з Києва Артур Пройдаков. Педагог родом з Луганщини, тому мріє побудувати культурний міст між людьми з Заходу та Сходу України за допомогою подорожей.