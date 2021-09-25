Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час спілкування з освітянами у Маріуполі обговорив низку важливих питань. Зокрема, мовилося про виплати зарплат під час карантину.

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Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки,

– наголосив Шкарлет.

Окрім того, міністр наголосив на важливості вакцинації від коронавіруса. Політик зауважив, що вакцинація – це не лише вибір власного здоров'я, але й питання безпеки навколишніх людей. Зокрема, дітей та батьків.

Де школи вже перейшли на дистанційне навчання

Станом на 25 вересня чимало українських шкіл вже перейшли на дистанційне навчання. Зокрема, на Львівщині так працюватимуть вже понад 85% шкіл.

На Миколаївщині на дистанційному навчанні вже 125 шкіл.

На Закарпатті – 244 школи.

На Буковині – близько 50% шкіл.

На Полтавщині – майже 150 шкіл.

На Волині частково дистанційно навчатимуться учні приблизно 50% шкіл.

Допис Міністерства освіти і науки України:

Вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання. На цьому наголосив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час спілкування з освітянами, перебуваючи у відрядженні в Маріуполі.

"Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки", – підкреслив Міністр.

Також Сергій Шкарлет обговорив і питання вакцинації від COVID-19. Учителі запевнили, що розуміють її важливість.

"В Маріуполі саме педагоги молодших класів і вихователі дитсадків – здається, найактивніші в цьому питанні. Хочу знову і знову наголосити, що обираючи щеплення, ми обираємо не лише власне здоров'я, але й безпеку для всіх, хто нас оточує, зокрема і дітей, і їхніх батьків також", – наголосив Міністр