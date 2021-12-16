Управління освіти Києва збиралося закупити сіль з іонами срібла, щоб посипати дороги

Дарницьке управління освіти у Києві оголосило тендер на закупівлю солі з іонами срібла для посипання доріг. На це чиновники планували витратити майже 200 тисяч гривень, що вп’ятеро дорожче, ніж повинно.

Тобто сіль з іонами срібла хотіли закупити по 12,9 гривні за кілограм. В той час, коли інші управління освіти купували технічну сіль для посипання доріг за 2 – 3 гривні за кілограм.

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Один із підприємців в системі публічних закупівель надіслав замовнику вимогу, щоб той вніс зміни в документацію:

Не потрібно видумувати дезінфекційні властивості предмету закупівлі тим більше із вмістом іонів срібла! Сіль коштує від 2,7 до 3,5 гривні за 1 кілограм, і в природі не існує дорожньої солі, збагаченої сріблом, золотом, платиною,

– заявив він.

Утім, управління не захотіло відмовлятися від солі з іонами срібла: "Підтверджуємо, що таку кількість товару ми маємо придбати саме із зазначеними в оголошенні характеристиками", – відповіли там.

Наразі торги на закупівлю солі з іонами срібла скасували.

Додамо, що у 2021 році Київ спрямував на сферу освіти 26 мільярдів гривень з бюджету. Наступного року місцева влада також планує виділити рекордну суму – 26,4 мільярда, що становить близько 40% від бюджету столиці.

Мер міста Віталій Кличко запевнив, що за 7 років фінансування сфери освіти зросло у понад 5 разів. За ці роки у столиці побудували або повністю реконструювали 12 шкіл та 36 дитячих садочків.

До слова, для шкіл Полтавщини погодили закупівлю овочів і фруктів зі значною переплатою. Наприклад, мандарини продаватимуть школам за 74,16 гривні за кілограм, хоча середня ціна у супермаркетах на ці фрукти – 35 гривень.

Текст публікації Prozorro:

Сіль з іонами срібла. За 12,90 гривні за кілограм для посипання доріг. На таку закупівлю управління освіти Дарницького району міста Києва планує витратити 199 999 гривень. І це в той час, коли інші управління освіти купували технічну сіль для посипання доріг за 2-3 гривні за кілограм.

До слова, один із підприємців в системі Prozorro надіслав замовнику вимогу, щоб той вніс зміни в документацію. З такими словами: "Не потрібно видумувати дезінфекційні властивості предмету закупівлі тим більше із вмістом іонів срібла!! Сіль коштує від 2,7 до 3,5 гривні за 1 кілограм і в природі не існує дорожньої солі, збагаченої сріблом, золотом, платиною".

Але бажання освоїти кошти до кінця року просто так не спинити, тож управління лишилося на своєму: "Підтверджуємо, що зазначену в оголошенні кількість товару, ми маємо придбати саме із зазначеними в оголошенні характеристиками".

Наразі договір на закупівлю солі з чудодійними властивостями ще не укладений. Закупівлю скасували. Крім того, про цю історію вже доповіли меру Києва Віталій Кличко на сьогоднішній сесії Київради.