Відповідно до закону про вищу освіту, університети мають такий рівень автономії та самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання.

Відтак з 1 вересня університети самі визначатимуть, чи виходити студентам на стаціонарне навчання чи воно буде дистанційним. Про це повідомляє Урядовий портал.

До теми Дистанційне навчання: половина українців невдоволена карантинним досвідом

Вчена рада закладу ухвалює рішення з питань організації та визначає терміни навчання на відповідних рівнях.

В Україні фактично 1,2 мільйона студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет треба приймати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні,

– зауважив прем’єр-міністр.

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень.

Рекомендації МОН щодо початку навчання

У разі сприятливої ситуації МОН рекомендує розпочати 2020/2021 навчальний рік за наступним розкладом:

для студентів 1 курсу (ОС Бакалавр), які в цьому році вступають на навчання до закладів вищої освіти у період з 1 по 15 вересня 2020 року;

для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;

для студентів ОС Магістр першого року навчання – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.



Як українці ставляться до дитсанційного навчання / Інфографіка 24 каналу