Університети розпочинають реєстрацію абітурієнтів на вступні іспити та творчі конкурси

До 24 червня в закладах вищої освіти розпочнеться реєстрація абітурієнтів, які вступають на спеціальності, що потребують проходження вступних іспитів чи творчого конкурсу.

Цього року творчі конкурси та іспити в університетах будуть проводитися до початку подання заяв абітурієнтів про вступ.

До теми МОН оприлюднило відеоінструкції про вступну кампанію-2021 для абітурієнтів

Вступникам на бюджет необхідно буде скласти вступні іспити та творчі конкурси з 1 до 13 липня. Для вступників на контракт будуть проведені додаткові сесії з 14 до 23 липня.

Але конкретні дати подання заяв на творчий конкурс визначаються правилами прийому до кожного закладу вищої освіти.

Під час реєстрації для складання вступних іспитів та творчих конкурсів виш не має права вимагати у вступників сертифікати ЗНО.

Що таке творчий конкурс Це форма випробування для вступу на бакалаврат, що передбачає перевірку та оцінювання творчих або фізичних здібностей абітурієнта, необхідних для вступу на окремі спеціальності.



На які спеціальності вступнику треба проходити творчий конкурс:

Архітектура та містобудування;

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

Дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн");

Музичне мистецтво;

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

Сценічне мистецтво;

Фізична культура і спорт;

Хореографія.

Додамо, що в університетах вступні іспити та творчі конкурси мають проводитись мінімум у два потоки для того, щоб у двох закладах освіти, які обрав вступник, вони не збігалися.

Окрім того, факт складання вступних іспитів і творчих конкурсів не є фактом подання заяви до цього закладу вищої освіти. Тобто абітурієнт може передумати і не подавати документи на вступ до вишу, куди він складав іспит чи конкурс.

Коли і як будуть проводитися вступні іспити та творчі конкурси: відео



До слова, фахівці склали рейтинг 200 найкращих вишів України. У цьогорічному рейтингу перше місце посів КНУ ім. Т. Шевченка (хоча минулого року він мав другу позицію). Які виші потрапили у 30-ку найкращих – дивіться у статті.