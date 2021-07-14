Університети по всьому світу масово відкривають навчальні напрямки з фінансів: для чого

Попри активний розвиток фінансових продуктів на ринку, фінансова грамотність населення лише знижується. Фіксуються рекордно низькі рівні економічної безпеки людей, сімей та цілих громад.

Університет Камберленда, що у штаті Кентуккі, запустив магістерську програму у галузі фінансів. Це стало відповіддю на попит американців дізнатись більше про можливості ефективного управління особистим бюджетом.

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Деталі навчальної програми

Звання магістра можна буде отримати, навчаючись винятково в режимі онлайн, дистанційно. Перший набір на освітній напрямок уже відкрито. Навчання розпочнеться восени 2021 року.

Програма освітнього напрямку включатиме, зокрема:

фінансовий облік та аналіз;

регулювання та етику надання фінансових послуг;

економічний аналіз з метою прийняття фінансових рішень;

фінансове планування та управління бюджетом;

фінансові показники та аналітику;

фінансове моделювання та оцінку ринку;

світові ринки капіталу та міжнародні фінанси тощо.

Професор Даніель Каньям, директор низки освітніх бізнес-програм університету Камберленда, зазначає, що нова програма дозволить студентам стати сертифікованими фінансовими радниками як для бізнесу, так і для малих домогосподарств.

Зростаюча фінансова безграмотність у США та у цілому світі загалом викликає неабияке занепокоєння. В освітній галузі зараз просто необхідні можливості вивчення сучасних фінансових концепцій, принципів та практик,

– вважає професор.

Нагадаємо, що в Україні уроки фінансової грамоти мають запровадити у школах. Це передбачено новою типовою освітньою програмою.