Університет Камберленда, що у штаті Кентуккі, запустив магістерську програму у галузі фінансів. Це стало відповіддю на попит американців дізнатись більше про можливості ефективного управління особистим бюджетом.
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Деталі навчальної програми
Звання магістра можна буде отримати, навчаючись винятково в режимі онлайн, дистанційно. Перший набір на освітній напрямок уже відкрито. Навчання розпочнеться восени 2021 року.
Програма освітнього напрямку включатиме, зокрема:
- фінансовий облік та аналіз;
- регулювання та етику надання фінансових послуг;
- економічний аналіз з метою прийняття фінансових рішень;
- фінансове планування та управління бюджетом;
- фінансові показники та аналітику;
- фінансове моделювання та оцінку ринку;
- світові ринки капіталу та міжнародні фінанси тощо.
Професор Даніель Каньям, директор низки освітніх бізнес-програм університету Камберленда, зазначає, що нова програма дозволить студентам стати сертифікованими фінансовими радниками як для бізнесу, так і для малих домогосподарств.
Зростаюча фінансова безграмотність у США та у цілому світі загалом викликає неабияке занепокоєння. В освітній галузі зараз просто необхідні можливості вивчення сучасних фінансових концепцій, принципів та практик,
– вважає професор.
Нагадаємо, що в Україні уроки фінансової грамоти мають запровадити у школах. Це передбачено новою типовою освітньою програмою.