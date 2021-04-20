В університеті культури розігрують квитки на концерт російського репера Моргенштерна

На кафедрі міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв вирішили влаштувати "подарунок" студентам та оголосили розіграш квитків на концерт російського репера Моргенштерна.

Скандал з розіграшем квитків на концерт Моргенштерна

Університет культури у Києві у дописі назвав російського репера Моргенштейна "зіркою світового масштабу".

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Хочеш побачити зірку світового масштабу на власні очі? Послухати всі популярні хіти і відірватися на повну? Тоді пропонуємо вам супер-конкурс на літні квитки Моргенштерна,

– йдеться в оголошенні.

Міжнародна кафедра університету культури, мабуть, сподівалася, що так їй вдасться збільшити кількість підписників на своїй сторінці, проте насправді більшість коментарів під постом негативні.



Скриншот посту КНУКіМ

Ймовірно, тут йдеться про концерт російського репера, який має відбутися в Києві у червні. Проте наразі невідомо, як він буде проходити та чи відбудеться взагалі.

Сам Моргенштерн під час прямого ефіру в інстаграмі заявив, що концерту може не бути, і що йому страшно їхати в Україну.

Зараз ми взагалі не поїдемо, там починаються якісь речі. Ймовірно, знову будуть переносити концерти. Мені справді страшно, банально. Я не буду брехати, що мені страшно,

– відповів Моргенштерн.

Як студенти та користувачі реагують на це оголошення

"Ідіоти...яка зірка світового масштабу? Це росіяний, який підтримує окупацію Криму, і сміявся (це є на YouTube ) з дня трауру в Одесі...Соромно, що ви ідіоти!”.

"Слухайте собі в навушниках хоч гімн СРСР, це вже ваша особиста справа. Але Національному університету України не пасує розігрувати квитки на такий концерт і при цьому не реагувати на обурення людей. І це ще міжнародники”.

"Ви ганьба нашої країни! Визнавати війну на сході і те, який вплив спричиняє Росія і її музиканти, актори і т.д як політику – соромно!"

"Краще розігруйте квитки одразу до Росії ! Сором”.

! Сором”. “Розіграйте краще плагіаторські статті Шкарлета, якраз студентам на диплом буде”.

"Ви серйозно? Який до біса Моргенштерн? У нас 7 рік йде війна з Росією , а ви квиточки розігруєте? Кафедра міжнародних відносин, чорт забирай.

, а ви квиточки розігруєте? Кафедра міжнародних відносин, чорт забирай. “Тепер ще більше “цінуватимуться” випускники спеціальності "Міжнародні відносини" з нашого університету. Я думала дно вже було, але ви перевершили самі себе і спустились ще нижче) при чому двічі: вперше, коли зробили такий конкурс, і вдруге, коли видалили не пост, а негативні коментарі”.



Скриншот коментарів до посту про розіграш квитків

До слова, раніше викладачка кафедри культурології та філософської антропології Євгенія Більченко звинуватила українську владу у фашизмі та тоталітаризмі через закон про українську мову у сфері обслуговування.