Реакція вишу на чутки про домагання

Прес служба вишу повідомила, що з метою встановлення істини і визначення винних університет створив робочу групу з розслідування наявної інформації про харасмент.

До теми Інтимного спілкування не було, – Володимир Талашко відреагував на секс-скандал зі студентками

Виконуюча обов'язки ректора Інна Кочарян закликала всіх причетних зв'язатися з нею особисто для повідомлення всіх фактів цієї ситуації. Звернення варто надсилати за електронною адресою: ikocharian@knutkt.edu.ua.

Раніше проректорка з наукової роботи Галина Миленька заявила, що ніяких офіційних паперів, заяв чи повідомлень про домагання ніколи не надходило. "Навіть чуток на таку тему я ніколи не чула", – сказала вона.

Натомість Яніна Соколова, яка закінчила Карпенка-Карого, стверджує, що "ректор вишу знає про все й мовчазною згодою фактично покриває". За її словами, Талашко – не єдиний розбещувач молодих дівчат, адже до неї чіплялися й інші.

Що відомо про секс-скандал з Володимиром Талашко

У ЗМІ з'явилася інформація, що викладача вузу та українського актора Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенткам. Про це розповів сценарист Богдан Панкрухін. Він зібрав історії студенток і абітурієнток Київського університету театру, кіно і телебачення, які стикнулися з Талашком.

За його словами, понад 20 років викладач запрошує юних студенток в гості під приводом репетицій, де фотографує оголеними й пропонує інтим. Історії дівчат – читайте у статті.

Додамо, що Мінкультури ініціювало службове розслідування у зв'язку з такими звинуваченнями, а також закликало керівництво університету сприяти всебічній перевірці наведених випускницями фактів.

Володимир Талашко – зірка фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть лише старі". Він зіграв старшого лейтенанта Сергія Скворцова. Дізнавайтеся у статті, в яких фільмах знімався актор.