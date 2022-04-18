Викладачка підтримує Росію

З’ясувалося, що викладачка не лише занижує оцінки студентам-медикам, які перебувають на фронті, а й підтримує російську агресію, повідомляє 24 канал.

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Студенти, які зараз є бойовими медиками, розповіли що Людмила Дідківська знецінює їхню роботу. Зокрема, вона заявила, що хлопці – безвідповідальні в плані навчання. Тож, викладачка поставила одному студентку 2, а іншому – 3 та додала "що всі в однакових умовах".

Вона на парах розповідає фейки про Бучу

Інша студентка зізналася, що Людмила Дідківська під час онлайн-навчання розповідала, що що "у Бучі кадирівці роздавали місцевим долари і подарунки, що люди їх нормально зустрічають".

Окрім того, доцентка підписана в телеграмі на канал "Силовики Росії", де пишуть гидоту про Україну та її громадян.



Викладачка підписана на телеграм "Силовики Росії" / Скріншот 24 каналу

Також студенти повідомили, що викладачка й раніше порушувала норми моралі та закони. Зокрема, вона ставить оцінки за хабарі та ображає студенток – одній вона силою відрізала нігті.

Тепер студенти вимагають звільнення та притягнення до відповідальності Людмили Дідківської. Вони вже відправили листа з доказами до Національного агентства з питань запобігання корупції, МОЗу та правоохоронців.



Історія про Дідковську вимагає перевірки / Скріншот 24 каналу

Як відреагували на цю історію ка кафедрі

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1 відреагувала в соцмережах на скандал з Людмилою Дідковською. Там не спростували цю інформацію, а наголосили, що "це більше походить на зведення рахунків з викладачем".

Зокрема, зупинилися більше на тому, що у викладачки під час онлайн-пари висвітлилося повідомлення з групи "Силовики Росії".

Ми, дякувати Богові, живемо у вільній країні, у якій кожен може використовувати будь-які матеріали для отримання інформації. Це один з кардинальних пунктів, за якими ми відрізняємось від нашого агресивного сусіда – це там не можна дивитись ніяку інформацію, яка б суперечила "політиці партії". У наш час підписка на подібні канали може бути вкрай корисною для всіх: дивитись, що пише там ворог,

– йдеться у повідомленні.

Наголосимо, що інформація наразі не підтверджена офіційними особами Міністерства освіти та науки. Тож, це може бути фейк, хоча про історію розповіли студенти університету Богомольця. Наразі чекаємо офіційного підтвердження.

До слова, окупанти зсмушують вчителів проводити навчання за російською програмою. Так, в Мелітопольському районі місцевий колаборант говорить, що, мовляв, працівникам освіти прийде не лише українська зарплата, а й буде доплата в рублях. Згодом він почав навіть погрожувати батькам.

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