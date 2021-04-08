Університет США пропонує стипендію студентам, які хочуть отримати науковий ступінь з канабісу

Центр з тестування канабісу Steadfast Labs профінансує щорічну стипендію у розмірі 1200 доларів для студентів університету Лейк-Сюперіор у Мічигані, які хочуть отримати науковий ступінь з хімії канабісу.

Хто може отримати стипендію? Кандидати повинні бути щонайменше другокурсниками й мати середній бал не нижче 3.0. Перевага надаватиметься студентам, які проживають в районі Детройта.

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Генеральний директор Steadfast Labs Аврам Заллен заявив, що Центр з тестування канабісу прагне заохочувати й підтримувати найкращі наукові таланти.

Ми вважаємо, що освіта є ключем для підвищення рівня безпеки та цілісності в галузі,

– сказав він.

Там додають, що стипендія має стимулювати студентів орієнтуватися на авангард та керувати своєю соціальною мобільністю.

Зазначимо, що у 2019 році університет Лейк-Сюперіор першим у США відкрив навчальну програму з хімії канабісу. За словами декана Стіва Джонсона, зарахування на цей курс щороку зростає.

А вже у лютому 2020 року університет відкрив Центр з хімії канабісу, де студенти можуть проводити дослідження. Виш повідомив, що до 2022 року в індустрії канабісу буде 500 тисяч робочих місць.



Центр для дослідження канабісу університету Лейк-Сюперіор / Фото detroitnews