Хто може отримати стипендію? Кандидати повинні бути щонайменше другокурсниками й мати середній бал не нижче 3.0. Перевага надаватиметься студентам, які проживають в районі Детройта.

До теми Чому важливо легалізувати канабіс: пояснення МОЗ

Генеральний директор Steadfast Labs Аврам Заллен заявив, що Центр з тестування канабісу прагне заохочувати й підтримувати найкращі наукові таланти.

Ми вважаємо, що освіта є ключем для підвищення рівня безпеки та цілісності в галузі,
– сказав він.

Там додають, що стипендія має стимулювати студентів орієнтуватися на авангард та керувати своєю соціальною мобільністю.

Зазначимо, що у 2019 році університет Лейк-Сюперіор першим у США відкрив навчальну програму з хімії канабісу. За словами декана Стіва Джонсона, зарахування на цей курс щороку зростає.

А вже у лютому 2020 року університет відкрив Центр з хімії канабісу, де студенти можуть проводити дослідження. Виш повідомив, що до 2022 року в індустрії канабісу буде 500 тисяч робочих місць.


Центр для дослідження канабісу університету Лейк-Сюперіор / Фото detroitnews

Чи можуть легалізувати канабіс в Україні

  • Марихуану частково легалізували у 30 країнах світу, ще в 14 – її використовують у медицині.
  • Натомість в Україні медичний канабіс вважають небезпечним наркотиком.
  • Наразі в Україні активно обговорюють доцільність легалізації медичного канабісу. Зокрема, у Верховній Раді навіть створили робочу групу для розробки законопроєкту про дозвіл препарату.