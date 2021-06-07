КНУ Шевченка забрав у Лукашенка звання почесного доктора: голосували таємно

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка 7 червня позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора. Голосування проходило в таємному режимі.

Для того, щоб позбавити звання почесного доктора, вчена рада КНУ внесла зміни у порядок надання цього звання, оскільки досі механізму раніше не існувало.

До теми Хто став ректором Харківського університету Каразіна: результати виборів 2021

Чому Лукашенка позбавили звання

У серпні 2020 року студенти та випускники КНУ Шевченка зверталися до керівництва університету із закликом позбавити Лукашенка звання почесного доктора після президентських виборів.

Згодом ректор університету Шевченка Володимир Бугров звернувся до вченої ради із закликом забрати його в Олександра Лукашенка.

Це сталося після того, як 23 травня білоруська влада затримала журналіста та опозиціонера Романа Протасевича та його подругу, змусивши літак компанії Ryanair приземлитися через нібито загрозу теракту.

Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету,

– написав Володимир Бугров.



Цікаво, що перед засіданням ради Володимир Бугров зустрічався із білоруськими активістами, які живуть в Україні.

Як Лукашенко став почесним доктором Звання почесного доктора самопроголошений президент Білорусі отримав за президентства Віктора Ющенка у листопаді 2009 року, коли він приїхав до Києва з офіційним візитом.



Зазначимо, що раніше випадок позбавлення звання раніше був у Києво-Могилянській академії. У 2004 році, під час Помаранчевої революції, вона забрала його у Леоніда Кравчука.



Звання почесного доктора у КНУ

Звання почесного доктора університет присуджують на знак визнання внеску номінованого в науку, його заслуг перед галуззю. Ця нагорода ще називається "honoris causa" ("заради пошани" або "честі заради").

У багатьох університетах світу її додають до наукового ступеня або вченого звання.

Додамо, що звання почесних докторів у КНУ Шевченка почали давати з 1967 року. Першою державною діячкою, якій дали цей титул, стала прем'єр-міністр Індії Індіра Ганді.

Загалом, Київський національний університет має понад 80 почесних докторів. Серед них науковці різних країн, президенти і прем'єри тощо. Зараз у списку є навіть президенти: