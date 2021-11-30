МОН затвердило нові умови вступу до вишів у 2022 році: що зміниться

Міністерство освіти та науки оновило умови вступу до вишів для абітурієнтів у 2022 році. Так, основний етап вступної кампанії проведуть у липні наступного року.

Умови прийому на навчання до вишів у 2022 році вже зареєстровано в Міністерстві юстиції та найближчим часом набудуть чинності.

До теми В Україні змінюються правила вступу до вишів: що нового чекати абітурієнтам у 2022 році

Що зміниться для абітурієнтів у 2022 році

Основними новаціями умов вступу наступного року є:

З’являється можливість для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою навчання.

бакалаврів за денною формою навчання. Удосконалять механізм розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами.

Скоротять перелік паперових копій документів , що їх мають подавати вступники (зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО).

, що їх мають подавати вступники (зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО). Зміниться перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилять роль математики під час вступу до ЗВО.

До теми Посилена роль математики при вступі до вишів: для яких спеціальностей це ЗНО обов’язкове

Також змінять предмети для вступу на медичні спеціальності – другим предметом вступники зможуть обрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію.

– другим предметом вступники зможуть обрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію. Для вступників на спеціальності галузі знань 22 "Охорона здоров’я" замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

Розширять сфери застосування єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) в магістратуру з використанням технологій ЗНО. У 2022 році його проведення заплановано для спеціальностей галузей знань:

05 "Соціальні та поведінкові науки",

06 "Журналістика",

07 "Управління та адміністрування",

08 "Право",

28 "Публічне управління та адміністрування",

29 "Міжнародні відносини".

Деталі щодо ЗНО-2022

До слова, для конкурсного відбору абітурієнтів, які вступатимуть на бакалаврат після 11 класу, зараховуватимуться бали сертифікатів ЗНО (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів.

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Зміни у тестах ЗНО-2022:

Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

Зазначимо, що кожен зареєстрований учасник ЗНО цього року зможе безкоштовно пройти тести максимум з 5 навчальних предметів. Водночас обов'язкових предметів для ЗНО немає, але абітурієнти мають визначити, які тести їм треба для вступу до вишу.

Терміни вступної кампанії у 2022 році