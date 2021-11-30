МОН затвердило нові умови вступу до вишів у 2022 році: що зміниться
Джерело:Міністерство освіти і науки
Міністерство освіти та науки оновило умови вступу до вишів для абітурієнтів у 2022 році. Так, основний етап вступної кампанії проведуть у липні наступного року.
Умови прийому на навчання до вишів у 2022 році вже зареєстровано в Міністерстві юстиції та найближчим часом набудуть чинності.
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Що зміниться для абітурієнтів у 2022 році
Основними новаціями умов вступу наступного року є:
- З’являється можливість для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою навчання.
- Удосконалять механізм розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами.
- Скоротять перелік паперових копій документів, що їх мають подавати вступники (зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО).
- Зміниться перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилять роль математики під час вступу до ЗВО.
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- Також змінять предмети для вступу на медичні спеціальності – другим предметом вступники зможуть обрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію.
- Для вступників на спеціальності галузі знань 22 "Охорона здоров’я" замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.
- Розширять сфери застосування єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) в магістратуру з використанням технологій ЗНО. У 2022 році його проведення заплановано для спеціальностей галузей знань:
05 "Соціальні та поведінкові науки",
06 "Журналістика",
07 "Управління та адміністрування",
08 "Право",
28 "Публічне управління та адміністрування",
29 "Міжнародні відносини".
Деталі щодо ЗНО-2022
До слова, для конкурсного відбору абітурієнтів, які вступатимуть на бакалаврат після 11 класу, зараховуватимуться бали сертифікатів ЗНО (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів.
Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
Зміни у тестах ЗНО-2022:
- Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.
- Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.
Зазначимо, що кожен зареєстрований учасник ЗНО цього року зможе безкоштовно пройти тести максимум з 5 навчальних предметів. Водночас обов'язкових предметів для ЗНО немає, але абітурієнти мають визначити, які тести їм треба для вступу до вишу.
Терміни вступної кампанії у 2022 році
- Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року.
- Прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, 22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.
- Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно. Співбесіди будуть проводити з 17 до 19 липня.
- Формування рейтингових списків абітурієнтів на бюджет, які вступатимуть на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, відбудеться не пізніше 27 липня.
- Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджет до 4 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 5 серпня.