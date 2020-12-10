Умови прийому на навчання до вишів у 2021 році вже зареєстровані в Міністерстві юстиції та найближчим часом набудуть чинності. Відомо, вступникам розширять можливості використання електронного кабінету.

Умови прийому до вишів у 2021 році

Терміни вступу

Вступна кампанія пройде у звичні для вступників терміни – в липні 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

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Реєстрація електронних кабінетів і завантаження туди документів розпочнеться з 1 липня, а прийом заяв і документів – 14 липня. Вже 23 липня закінчиться прийом заяв від вступників за сертифікатами ЗНО, а 16 липня – від вступників за результатами співбесід, вступних екзаменів та творчих конкурсів.

Онлайн-заяви на вступ

Згідно з новими умовами, в електронному кабінеті вступника подати електронну заяву зможуть абітурієнти з коледжів, які хочуть продовжити навчання після отримання ступеня молодшого спеціаліста за наявності сертифіката ЗНО.

Також інші вступники можуть подати заяву онлайн електронний кабінет з використанням електронного підпису.

Обмежена кількість заяв

У 2021 році встановлять обмеження кількості заяв для вступу на небюджетні місця за контрактом – не більше 30 заяв всього.

Відомо, що заяви вступників, яких зарахують на бюджет, будуть автоматично виключені з інших конкурсних пропозицій, якщо вступник сам не відмовиться від цього.

Обов’язкове ЗНО

Наступного року вступникам на лікарські спеціальності ("Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія") потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів ЗНО. Але ця вимога не буде поширюватися на тих абітурієнтів, чий конкурсний бал буде вище 175.

Обов’язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності будуть українська мова та математика, а третім предметом вступник може обрати біологію, хімію або фізику.

Загалом у 2021 році випускники шкіл зможуть складати ЗНО із 5 навчальних предметів. Тестування буде проводитися з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Дати основної сесії ЗНО у 2021 році:



21 травня – тестуванням з хімії;

24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня – з англійської мови;

28 травня – з математики;

1 червня – з української мови, української мови і літератури;

4 червня – з історії України;

5 червня – з географії;

7 червня – з фізики;

10 червня – з біології

Вступ на магістратуру

Водночас при вступі до магістратури будуть введені вагові коефіцієнти, в рамках яких буде збільшена вага бала за випробування за фахом, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%.

Для вступу на магістратуру реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 11 травня до 3 червня. Єдиний іспит відбудеться 30 червня, а єдине фахове вступне випробування – 2 липня.

Для них реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів розпочнеться 1 липня. Прийом заяв та документів для таких вступників стартує 15 липня і триватиме до 23 липня.