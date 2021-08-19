Жахливі умови в гуртожитку педвишу

Микола Педько розповів, що плитка на кухні некерована. "Як мити посуд без кранів та труби, до якої крани мають підключатися? У кімнаті немає придатного для користування ліжка та матрацу", – заявив батько першокурсниці.

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Директор студмістечка Сумського вишу Андрій Красілов погодився показати журналістам умови проживання у гуртожитку.

За його словами, часто студенти ставлять на плиту щось варитися та йдуть до кімнати, а з каструль все заливає плиту. "Це відбувається часто, але поставити на кожній кухні по працівнику, ми не можемо", – говорить він.



Плитки у гуртожитку Сум / Фото Миколи Педька

Андрій Красілов додав, що наразі закупили 300 нових електроплит і перемикачі до них. Все будуть міняти.

Ремонт у гуртожитку до поселення у нас ще триває, і зараз ще не встигли зробити заміну певних кранів і ручок на плити. Все це зробимо до початку заселення – 27 серпня. Дійсно, зламаний був кран мешканцями гуртожитку, але ми його зробимо до початку поселення,

– каже директор студмістечка.

Завідувачка гуртожитку Анна Красілова показала кімнату, в яку цього року планують заселити першокурсників. Ремонти пропонують робити студентам самостійно.

"Для себе, під себе, щоб їм було зручно і комфортно, там вони проживатимуть чотири роки. Ніхто їх не переселяє нікуди. Ми надаємо ліжка і також матраци, стіл, тумбочки та полички книжкові. Цим ми забезпечуємо", – говорить директорка гуртожитку.



Умивальники без кранів у гуртожитку / Фото Миколи Педька

Водночас у гуртожитку №2 у 2008 році перепланували і перенесли туалети та душові. На кухні другого поверху один з кранів також поламаний. "Це постійний процес, сантехнік приходить кожного ранку у гуртожиток, де є зошит, і йому пишуть, що у такій то кухні зламався кран і того ж дня він ремонтується", – каже проректор Юрій Штика.

Гуртожиток з поліпшеним комфортом

Проживання у звичайних кімнатах коштує 520 гривень на місяць. Кімната з поліпшеними умовами обійдеться вдвічі дорожче – 1000 гривень. Таких в університеті наразі 56. У них зробили капітальний ремонт, є гаряча вода у кожному блоці.

За словами освітнього аналітика Ірини Когут, університетам варто розуміти, що наявність гарних гуртожитків – це їхня потенційна конкурентна перевага, особливо зараз, коли абітурієнтів не так багато.

Інвестувати у гуртожитки – це непоганий крок для приваблювання майбутніх вступників. Надзвичайно важливу роль у покращенні умов мешкання у гуртожитках відіграватимуть самі студенти. Чим активнішою буде їхня позиція, тим швидше можна очікувати змін на краще,

– говорить вона.

Загалом, у гуртожитках університету проживає 1300 студентів. За словами Юрія Штики, поселяють усіх охочих.

До слова, студенти Національного авіаційного університету у Києві також вимушені жити у жахливих умовах. За їх словами, у гуртожитку величезні таргани, брудні душові з іржею, обшарпані кухні та вбиральні, побиті раковини. Фото та деталі – дивіться тут.