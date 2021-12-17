Українцям зможуть повернути 50% за платні курси в IT: Федоров озвучив плани Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації планує запустити фінансовий стимул для IT-навчання. На це вже виділили 450 мільйонів гривень, які інвестують у фонди і стартапи.

Про це розповів у інтерв’ю міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, частину з цих грошей витратять на проєкт з розвитку стимулювання освіти онлайн.

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В Україні не вистачає IT-спеціалістів

Федоров наголосив, що в Україні не вистачає десь 40 – 50 тисяч IT-спеціалістів кожного року, для того, щоб компанії отримували необхідну кількість людей для активного розвитку.

Фінансові стимули для українців

Для цього планують фінансовий стимул, щоб більше українців обирали для себе IT-сферу.

Наше бачення – щоб держава компенсувала якийсь відсоток. Наприклад, 50% курсів, за які ви заплатили. І таким чином це допомагає освітнім онлайн-компаніям,

– заявив Федоров.

У Мінцифри ще розробляють концепції щодо того, які компанії зможуть брати участь та в яких конкретно напрямках IT.

"Ми хочемо, щоб максимальна кількість людей змогла взяти участь у цьому проєкті й піти вчитися", – додав він.

На думку Федорова, цей проєкт може розпочатися вже цієї весни. "Ми зараз дороблюємо концепцію. Це будуть не кредити, це буде допомога", – підсумував міністр.

До слова, у Києві презентували майбутній технологічний університет SET University, студенти якого будуть розробляти власні стартапи та працювати з реальними бізнес-кейсами. Які там будуть напрямки та чи буде навчання платним – читайте за посиланням.