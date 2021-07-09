Учасники зможуть вступити до магістратури, аспірантури або пройти додатковий курс без отримання ступеня.
До теми Без ЗНО: хто може вступити до вишів на підставі співбесіди
Такі магістерські та післядипломні програми можуть тривати від 10 до 24 місяців, додаткові курси – один академічний рік.
Студентам забезпечать:
- щомісячну стипендію у розмірі 861 євро,
- кошти на проїзд туди й назад,
- страхування,
- одноразову виплату, яку можна витратити на підручники, абонемент до бібліотеки, білети на конференції тощо.
Також учасники програми забезпечуються онлайн чи офлайн-курсом німецької мови, якщо вам потрібно її підтягнути.
Учасники програми отримають стипендію 1 жовтня 2022 року, а мовні курси можуть пройти раніше.
Як українцям взяти участь у програмі
Для того щоб взяти участь у програмі, необхідно:
- мати диплом бакалавра у відповідній галузі, отриманий не раніше, ніж 6 років тому,
- вступити до німецького університету до початку дії стипендії,
- знати іноземну мову, якою викладають в університеті і мати мовний сертифікат на підтвердження цього.
Прийом заявок та документів для участі в програмі триватиме:
- за спеціальністю архітектура – до 30 вересня,
- за спеціальністю музика – до 1 жовтня,
- за спеціальністю сценічне мистецтво – до 30 жовтня,
- за спеціальностями образотворче мистецтво, дизайн, кіно, візуальні комунікації – 30 листопада 2021 року.
До слова, попри зміни у сфері освіти, деякі напрямки залишаються найпопулярнішими протягом років. Які спеціальності у вишах досі затребувані – дивіться світовий рейтинг QS World University Ranking за 2021 рік.