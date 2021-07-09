Учасники зможуть вступити до магістратури, аспірантури або пройти додатковий курс без отримання ступеня.

До теми Без ЗНО: хто може вступити до вишів на підставі співбесіди

Такі магістерські та післядипломні програми можуть тривати від 10 до 24 місяців, додаткові курси – один академічний рік.

Студентам забезпечать:

щомісячну стипендію у розмірі 861 євро,

кошти на проїзд туди й назад,

страхування,

одноразову виплату, яку можна витратити на підручники, абонемент до бібліотеки, білети на конференції тощо.

Також учасники програми забезпечуються онлайн чи офлайн-курсом німецької мови, якщо вам потрібно її підтягнути.

Учасники програми отримають стипендію 1 жовтня 2022 року, а мовні курси можуть пройти раніше.

Як українцям взяти участь у програмі

Для того щоб взяти участь у програмі, необхідно:

мати диплом бакалавра у відповідній галузі, отриманий не раніше, ніж 6 років тому,

вступити до німецького університету до початку дії стипендії,

знати іноземну мову, якою викладають в університеті і мати мовний сертифікат на підтвердження цього.

Прийом заявок та документів для участі в програмі триватиме:

за спеціальністю архітектура – до 30 вересня,

за спеціальністю музика – до 1 жовтня,

за спеціальністю сценічне мистецтво – до 30 жовтня,

за спеціальностями образотворче мистецтво, дизайн, кіно, візуальні комунікації – 30 листопада 2021 року.

До слова, попри зміни у сфері освіти, деякі напрямки залишаються найпопулярнішими протягом років. Які спеціальності у вишах досі затребувані – дивіться світовий рейтинг QS World University Ranking за 2021 рік.