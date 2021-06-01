Дані оприлюднено згідно з вимогами оновленої редакції відповідної постанови. Інформація містить відомості щодо доходів, збитків, активів та коштів, які є на балансі компаній.
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Чому це важливо для бізнесу
Відкрита фінансова звітність підприємств має низку переваг, зокрема безпосередньо для українського бізнесу. Відтепер керівники компаній та організацій матимуть можливість:
- підвищити прозорість підписання угод з підрядниками;
- краще оцінити розвиток власного підприємства у порівнянні з конкурентами;
- визначити долю свого бізнесу на ринку;
- зменшити ризик співпраці з так званими "компаніями-одноденками".
Додамо, що раніше фінансова звітність підприємств належала до категорії конфіденційної інформації. Винятки становили лише приватні акціонерні товариства – їх дані були відкритими, і вони були зобов'язані оприлюднювати звітність систематично.