Для них затвердили нову типову освітню програму, яка передбачає появу нових предметів у школах. Це, зокрема, "Підприємництво і фінансова грамотність", "Здоров'я, безпека та добробут", а також "Етика".

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Колишній заступник міністра освіти, а сьогодні віцепрезидент із бакалаврських програм Київської школи економіки Єгор Стадний впевнений, що зараз такі знання потрібні кожній людині.

Те, що запроваджують таку програму – це похідне від нового стандарту базової школи, який затвердили раніше. Тут побутує чимало думок – як схвальних, так і критичних,

– розповідає Стадний.

На думку експерта, кожна людина повинна знати, як грамотно розпоряджатися власними фінансами, накопичувати гроші, інвестувати та уникати шахрайських схем.

Єгор Стадний наводить приклад, що зараз у державі доводиться проводити реструктуризацію валютних кредитів. Такі заходи є наслідком того, що українці не вміли користуватися фінансовими інструментами.

Це вказує на те, що українцям бракує знань. У якому обсязі та виді подаватимуть навчальний матеріал з цих предметів – питання похідне. Однак найважливішим є підготовка фахівців-вчителів, які доноситимуть ці компетентності учням,

– наголошує експерт.