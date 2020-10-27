Шість школярів з України зайняли призові місця на глобальному змаганні з астрономії та астрофізики. Загалом участь взяли учні з 40 країн світу.

Випробування проходило з 25 вересня по 23 жовтня 2020 року в онлайн-режимі, передає пресслужба Міносвіти.

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Загалом за перемогу змагалися майже 280 школярів у складі команд із 40 країн світу. З України взяли участь у конкурсі 11 талановитих учнів.

Змагання відбувалося у два етапи:

індивідуальний проходив з 25 до 27 вересня;

командний – з 28 вересня до 13 жовтня.

Імена школярів, які зайняли призові місця

За результатами змагань було визначено переможців.

Так, у командному турі в складі міжнародної команди друге місце посів учень Києво-Печерського ліцею № 171 "Лідер" міста Києва Владислав Вісневський.

Натомість учні Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. Івана Франка – Святослав Лушней та Ірина Гонцовська, а також учень Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міськради Іван Дудяк вибороли срібні медалі.

Бронзові медалі забрали учні Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Тараса Шевченка – Катерина Салтовець та Артем Сараєв і учень Рішельєвського ліцею Лев Тартаковський.

Також почесну грамоту отримав учень Природничо-наукового ліцею № 145 міста Києва Артем Дяченко.

До слова, раніше чотири срібні медалі здобула українська збірна на Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики.