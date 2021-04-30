Українці віком від 50 років можуть стати студентами та безкоштовно опанувати діджитал-професії

Люди віком від 50 років зможуть стати студентами та безкоштовно опанувати сучасні діджитал-професії. Навчання буде проходити в українському онлайн-університеті Atom.

Освіта для старших людей стала можлива за допомогою благодійного фонду "Життєлюб".

До теми Освоїти нову професію: 6 онлайн-платформ з безкоштовними курсами

Організатори такої ініціативи запевняють, що наявність попереднього досвіду не є обов’язковою умовою. Головне – мінімальні навички використання комп’ютера і бажання вчитися.

Цікаво, що університет також обіцяє можливість заробітку вже під час навчання.

Навчання в онлайн-університеті буде здійснюватися за такими програмами:

Спеціаліст з налаштування реклами у фейсбуці та інстаграмі;

Тільдолог: спеціаліст з розробки сайтів на Тільді;

Інвестор: основи фінансової грамотності та інвестиції в IPO (первинна публічна пропозиція).

Організатори ініціативи оберуть по 7 осіб на кожен з 3 напрямків. Вчитися їм потрібно буде онлайн. Також можна буде консультуватися з кураторами щодо навчання, пошуку клієнтів і монетизації отриманих знань.

Для того щоб взяти участь в програмі, необхідно заповнити Google-форму.