Освіта для старших людей стала можлива за допомогою благодійного фонду "Життєлюб".
До теми Освоїти нову професію: 6 онлайн-платформ з безкоштовними курсами
Організатори такої ініціативи запевняють, що наявність попереднього досвіду не є обов’язковою умовою. Головне – мінімальні навички використання комп’ютера і бажання вчитися.
Цікаво, що університет також обіцяє можливість заробітку вже під час навчання.
Навчання в онлайн-університеті буде здійснюватися за такими програмами:
- Спеціаліст з налаштування реклами у фейсбуці та інстаграмі;
- Тільдолог: спеціаліст з розробки сайтів на Тільді;
- Інвестор: основи фінансової грамотності та інвестиції в IPO (первинна публічна пропозиція).
Організатори ініціативи оберуть по 7 осіб на кожен з 3 напрямків. Вчитися їм потрібно буде онлайн. Також можна буде консультуватися з кураторами щодо навчання, пошуку клієнтів і монетизації отриманих знань.
Що відомо про цю ініціативуПроєкт онлайн-університету вирішує важливе завдання – перекваліфікацію дорослих людей під сучасні реалії світу. Для багатьох українців від 50 років він може стати чудовою нагодою отримати нові навички та продовжити свою професійну діяльність.
Програми Atom розраховані на студентів, які хочуть опанувати нову професійну навичку або розглядають альтернативні спеціальності як додаткове чи основне джерело доходу.