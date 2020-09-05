Зазвичай лише 3% американських школярів навчалися вдома, але у 2020 році через пандемію цифра може зрости до 10%. У 2020 році все більшість сімей переводять дітей на домашнє навчання. Чи гарна це ідея – читайте у матеріалі.

Українка Ярина Матвійчук розповіла виданню НВ, що навчальний рік у її доньки розпочався вдома, оскільки у їхньому штаті Меріленд ухвалили рішення проводити навчання онлайн через карантин.

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Але батьків здивувало те, що у перший навчальний день вони побачили у класі, де в минулі роки було 23 – 25 учнів, цього року лише 13 дітей. Так, деякі учні перейшли на домашнє навчання – родини вирішили навчати дітей самостійно.

Тому Ярина звернулась до українців у США, щоб дізнатися, чи хтось з них забрав дітей зі школи, щоб вчити на дому. Читайте нижче, що їй вдалось дізнатись.

Переваги домашнього навчання

Оксана Муррей родом з Тернопільської області, але зараз живе в Іллінойсі. Жінка почала навчати дитину на дому наприкінці липня цього року. "Виявляється, діти, які вчаться вдома, в середньому випереджають шкільну програму на два роки", – запевняє вона.

А Лілія Колстон із Техасу зізналася, що її донька навчалася вдома з 3 по 10 клас, хоча обоє батьків працювали повний робочий день. Тому дівчинці допомагали навчатися бабуся і дідусь.

Так, батьки запевняють, що їм важливий вільний графік навчання вдома. "Може, ви хочете в неділю навчатися, можливо, зранку або в обід, а може ввечері, або може у вас така робота, що вам потрібно подорожувати", – поділилась досвідом жінка.



Багато дітей у світі навчаються самостійно вдома / Фото "Час для дій"

До того ж, Лілія Колстон розповіла, що у школі збирають кошти на різні потреби. При домашньому навчанні ця проблема відпала сама собою. "Ми як батьки вважали, що ми платимо податки і багато грошей вже йде з цих податків на бюджет шкільної системи", – ділиться досвідом українка з Техасу.

Цікаво, щоб компенсувати соціальне життя, дівчинка волонтерила у місцевому театрі менеджером сцени. А в останні два роки навчання донька Колстонів повернулась на стаціонар і закінчила навчання зі статусом valedictorian — найкраща випускниця школи.

Як у США перейти на домашнє навчання

У деяких американських штатах, щоб перевести дитину на домашнє навчання, достатньо написати заяву на ім'я директора і вказати, що у вас є план. При цьому, ви нікому не звітуєте, як саме плануєте навчати.

Батьки розповідають, що у такому випадку вони самі несуть відповідальність за освіту дитини. Коли донька Колстонів повернулась в традиційну школу, її прийняли без запитань. "Їй нічого не треба було перездавати", – розповіла Лілія.

Мама вважає домашнє навчання максимальною свободою: "Звичайно, ви можете нічого не робити або ви можете працювати максимально на власний розсуд, створити власну ідеальну освіту".

Але тут варто додати, що у США є штати із суворішими вимогами до домашнього навчання. Наприклад, у Пенсильванії закон зобов’язує батьків зберігати усі записи, які стосуються навчання, зокрема, дані про те, скільки часу присвячено навчанню, зразки виконаних робіт, результати тестів тощо.

Недоліки домашньої освіти

Проте освітяни застерігають, що домашня освіта підходить далеко не всім, адже мало дітей спроможні навчатися самостійно. Та й для батьків навчання вдома є важкою щоденною роботою.

Крім того, батькам не завжди вдається правильно оцінити знання своєї дитини. Чимало дітей, кажуть вчителі, після домашнього навчання повертаються у школу і демонструють значні прогалини у знаннях. "Вони настільки відстають від програми, що їм потім дуже важко наздогнати", — ділиться вчителька Юлія Шадиря.

Також експерти наголошують, що неабиякий виклик для батьків має і терпіння з власною дитиною. Так, у серпні Гарвардський університет опублікував статтю про дослідження проблеми можливого домашнього насильства до дітей, яке може зрости через на навчання вдома.

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"Збільшується кількість випадків насильства щодо дітей і багато дітей страждають через те, що не ходять до школи. У нас є також причини підозрювати, що збільшуються випадки недогляду за дітьми, що не завжди помітно медикам швидкої допомоги", – розповів Гарвардський професор Джим Дваєр.

Також, за словами вчительки Шадирі, діти часто схильні повторювати позицію батьків замість того, щоб сформувати власну думку. У школі ж учні мають можливість почути різні думки на проблему і потім виробити своє уявлення про це.

Додамо, що в Україні вже почалося навчання в школах з 1 вересня. Всі діти пішли на навчання очно, лише у "червоних" зонах уроки проходять дистанційно.