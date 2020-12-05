Двоє українських вчителів потрапили у топ-50 найкращих у світі. Вони викладають у Запорізькій та Київській школах.

Так, у список із 50 фіналістів конкурсу Global Teacher Prize потрапили двоє українських вчителів – Олександр Жук із Запоріжжя та Наталя Гладких із Києва. Про це повідомляє BBC. Читайте також Українські школи мають розробити внутрішню систему освіти: що пропонують в МОН Що відомо про українців Олександр Жук Чоловік вже був визнаний найкращим вчителем України у 2018 році.

Жук викладає інформатику в школі-інтернаті "Джерело" у Запоріжжі.

Для спілкування з учнями викладач вивчив мову жестів, він навіть співав із ними пісні жестовою мовою. Наталя Гладких Жінка у 2017 році так само боролася за звання вчителя року в Україні, однак тоді лише дійшла до фіналу.

Гладких працює в школі, де навчаються кілька десятків підлітків із важкими порушеннями розвитку. До слова, Гладких самостійно розробила програму для дітей та впроваджує її реалізацію.

Гладких керує інклюзивними проєктами громадської організації "Бачити Серцем". Програма допомагає дітям, підліткам і молодим людям з інвалідністю та створює умови для їх соціалізації. Зверніть увагу! На перемогу в конкурсі Global Teacher Prize претендували понад 12 тисяч вчителів зі 140 країн.