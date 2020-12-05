Українці потрапили у топ-50 кращих вчителів світу: що про них відомо
Двоє українських вчителів потрапили у топ-50 найкращих у світі. Вони викладають у Запорізькій та Київській школах.
Так, у список із 50 фіналістів конкурсу Global Teacher Prize потрапили двоє українських вчителів – Олександр Жук із Запоріжжя та Наталя Гладких із Києва. Про це повідомляє BBC.
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Що відомо про українців
Олександр Жук
- Чоловік вже був визнаний найкращим вчителем України у 2018 році.
- Жук викладає інформатику в школі-інтернаті "Джерело" у Запоріжжі.
- Для спілкування з учнями викладач вивчив мову жестів, він навіть співав із ними пісні жестовою мовою.
Наталя Гладких
- Жінка у 2017 році так само боролася за звання вчителя року в Україні, однак тоді лише дійшла до фіналу.
- Гладких працює в школі, де навчаються кілька десятків підлітків із важкими порушеннями розвитку. До слова, Гладких самостійно розробила програму для дітей та впроваджує її реалізацію.
- Гладких керує інклюзивними проєктами громадської організації "Бачити Серцем". Програма допомагає дітям, підліткам і молодим людям з інвалідністю та створює умови для їх соціалізації.
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