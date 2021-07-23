Шості серед 107 команд: українці вразили результатом на Міжнародній олімпіаді з математики

Українська команда блискуче виступила на Міжнародній олімпіаді з математики. На змагання у Санкт-Петербург прибули представники 107 країн, у підсумку українці опинились на 6 місці.

Перемогли на змаганнях китайці, на другому місці – росіяни. Також у трійці лідерів – Корея. П'ятірку найкращих закрили США та Канада.

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Українці заробили 6 медалей

Як повідомив у фейсбуці Андрій Черних, в цілому українці заробили три золота, два срібла та одну бронзу. Цікаво, що команду сформували в умовах, коли через карантин не було проведено четвертий етап всеукраїнських олімпіад.

Що відомо про Міжнародну олімпіаду з математики: