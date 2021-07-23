Перемогли на змаганнях китайці, на другому місці – росіяни. Також у трійці лідерів – Корея. П'ятірку найкращих закрили США та Канада.
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Українці заробили 6 медалей
Як повідомив у фейсбуці Андрій Черних, в цілому українці заробили три золота, два срібла та одну бронзу. Цікаво, що команду сформували в умовах, коли через карантин не було проведено четвертий етап всеукраїнських олімпіад.
Що відомо про Міжнародну олімпіаду з математики:
- Змагання проводять ще з 1959 року.
- Перші змагання відбулись у Румунії. Тоді участь взяли лише 7 країн.
- Щороку господаркою олімпіади стає інша країна.
- Зараз кількість країн-учасниць перевищила сотню – з 5 континентів.