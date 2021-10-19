Відтак, на сайті президента з'явилася петиція про "Обов'язкове обладнання всіх дитсадочків системами відеоспостереження". Документ вже набрав необхідну для розгляду кількість голосів.

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Детальніше про петицію

На сьогоднішній день збільшується кількість випадків жорстокого поводження з дітьми у закладах дошкільної освіти як зі сторони їхніх однолітків, так і зі сторони вихователів,

– йдеться у тексті петиції.

Це проявляється у моральному (ігнорування дитини, систематичне приниження та знущання, словесні образи тощо) або фізичному насильстві.

Таке поводження з дитиною завдає непоправної шкоди її здоров’ю, розвитку і соціалізації, нерідко стає й загрозою її життю чи навіть є причиною смерті.

Встановити злочин важко

Встановити факт жорсткого поводження з дитиною майже неможливо,

а тому винні особи залишаються непокараними та продовжують вчиняти протиправні дії, або ж навпаки, осуду піддаються невинні люди.

Під час звернення до уповноважених органів, у більшості випадків такі органи залишаються безсилими за відсутності відповідних доказів або ж просто не вчиняють жодних дій,

– зауважили у документі.

Отже, наявні заходи попередження та реагування щодо випадків жорстокого поводження з дітьми взакладах дошкільної освіти є неефективними.

Необхідність врегулювати питання

У зв'язку з усім вищенаписаним існує необхідність на законодавчому рівні комплексно врегулювати питання щодо обов'язкового впровадження системи відеоспостереження в закладах дошкільної освіти.

З можливістю використання відеозапису як належного та допустимого доказу з метою захисту прав та інтересів насамперед дітей, а також притягнення винних осіб до відповідальності та попередження таких випадків.

Розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо внесення змін до чинного законодавства, які встановлюватимуть обов'язок для всіх закладів дошкільної освіти обладнувати свою територію системами відеоспостереження,

– запропонували у петиції.

Зокрема:

коридори;

їдальні;

спортивні та ігрові майданчики;

навчальні класи;

інші приміщення загального користування учнів;

"Окрім вбиралень та роздягалень з можливістю (правом) для батьків та керівництва дошкільного закладу віддалено спостерігати в режимі реального часу за територією навчального закладу", – підсумували у документі.