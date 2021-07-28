Українці можуть отримати стипендію на навчання в Грузії: куди відправляти заяву та перелік вишів
Джерело:Міністерство освіти і науки
У рамках угоди про співробітництво в галузі освіти та науки українці можуть отримати стипендію на навчання у вишах Грузії на 2021/2022 навчальний рік. Прийом заявок триває до 31 липня.
Щоб отримати офіційного листа про прийняття/запрошення кандидату необхідно звертатися безпосередньо до Міжнародного бюро обраного вишу.
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Перелік вишів для навчання в Грузії
- Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі
- Тбіліський державний медичний університет
- Державний університет Іллі
- Університет театру і кіно імені Шота Руставелі
- Батумський державний університет імені Шоти Руставелі
- Тбіліська державна консерваторія імені Вано Сараджішвілі
- Аграрний університет Грузії
- Грузинський технічний університет
- Вільний університет Тбілісі
- Медичний університет імені Девіда Твілдіані
- Університет Грузії
- Авіаційний університет Грузії
- Міжнародний Чорноморський університет
- Грузинсько-Американський університет
- Кутаїський університет
- Грузинський інститут громадських справ
- Університет бізнесу та технологій
- Батумський педагогічний університет мистецтв
- Педагогічний університет "Геомеді"
- Тбіліський відкритий педагогічний університет
- Тбіліський гуманітарний викладацький університет
- Європейський університет
- Грузинський державний педагогічний університет фізичного виховання та спорту
- Британський навчальний університет у Грузії
- Новий вищий навчальний заклад – NEWUNI.
МОН прийматиме заявки (заповнену анкету та необхідні документи) в електронному та паперовому форматі. Перелік документів шукайте на сторінках веб сайту вишу.
Куди відправляти заяву та документи?
- В електронному форматі відскановані PDF-документи необхідно надіслати на електронну адресу МОН scholarshipsmon@gmail.com, зазначивши в темі листа "Стипендії на навчання у Грузії 2021".
- Поштова адреса: 01134, м. Київ, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України, Управління міжнародного співробітництва та протоколу. З приміткою "Стипендії на навчання у Грузії 2021".
До слова, центр DAAD пропонує українцям стипендії для післядипломного навчання у Німеччині на спеціальностях сценічного та образотворчого мистецтва, музики та архітектури. Студентам забезпечать щомісячну стипендію у розмірі 861 євро. Як подати заявку на навчання – читайте у статті.