Щоб отримати офіційного листа про прийняття/запрошення кандидату необхідно звертатися безпосередньо до Міжнародного бюро обраного вишу.

До теми Вступ-2021: виші оприлюднили рейтингові списки вступників, які пройшли на бюджет

Перелік вишів для навчання в Грузії

Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі Тбіліський державний медичний університет Державний університет Іллі Університет театру і кіно імені Шота Руставелі Батумський державний університет імені Шоти Руставелі Тбіліська державна консерваторія імені Вано Сараджішвілі Аграрний університет Грузії Грузинський технічний університет Вільний університет Тбілісі Медичний університет імені Девіда Твілдіані Університет Грузії Авіаційний університет Грузії Міжнародний Чорноморський університет Грузинсько-Американський університет Кутаїський університет Грузинський інститут громадських справ Університет бізнесу та технологій Батумський педагогічний університет мистецтв Педагогічний університет "Геомеді" Тбіліський відкритий педагогічний університет Тбіліський гуманітарний викладацький університет Європейський університет Грузинський державний педагогічний університет фізичного виховання та спорту Британський навчальний університет у Грузії Новий вищий навчальний заклад – NEWUNI.

Весь перелік вишів та посилання на них – можна знайти на сайті Національного центру підвищення якості освіти.

МОН прийматиме заявки (заповнену анкету та необхідні документи) в електронному та паперовому форматі. Перелік документів шукайте на сторінках веб сайту вишу.

Куди відправляти заяву та документи?

В електронному форматі відскановані PDF-документи необхідно надіслати на електронну адресу МОН scholarshipsmon@gmail.com, зазначивши в темі листа "Стипендії на навчання у Грузії 2021".

Поштова адреса: 01134, м. Київ, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України, Управління міжнародного співробітництва та протоколу. З приміткою "Стипендії на навчання у Грузії 2021".

До слова, центр DAAD пропонує українцям стипендії для післядипломного навчання у Німеччині на спеціальностях сценічного та образотворчого мистецтва, музики та архітектури. Студентам забезпечать щомісячну стипендію у розмірі 861 євро. Як подати заявку на навчання – читайте у статті.