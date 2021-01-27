Українці можуть безкоштовно навчатися на магістратурі чи інтернатурі у Франції: як взяти участь

Франція оголосила конкурс на отримання стипендій для навчання в магістратурі або аспірантурі на 2021-2022 навчальний рік. Долучитися можуть і українські студенти. Як взяти участь у програмі – читайте у матеріалі.

Джерело: Французький інститут в Україні

До коли можна взяти участь? Подача документів на конкурс триватиме до 21 березня 2021 року. Оголошення результатів конкурсу – у середині червня 2021 року.

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Учасники програми отримають стипендії в магістратурі за будь-якою дисципліною, тривалістю від 5 до 9 місяців навчання (у розмірі 700 євро на місяць).

Також отримати стипендію можна в аспірантурі під французько-українським науковим керівництвом для роботи над дисертацією. Це будуть три наукові стажування по 3 місяці впродовж 3 років (стипендія буде у розмірі 1415 євро на місяць).

Хто може взяти участь у конкурсі? Претенденти мають бути громадянами України віком до 30 років. А також мати диплом про вищу освіту українського навчального закладу.

Які документи потрібні (англійською або французькою)

резюме (1 сторінка + публікації, формат word чи pdf);

чітко та детально викладений навчальний проєкт (2сторінки формату word чи pdf);

мотиваційний лист (1 сторінка формату word чи pdf);

лист від французького навчального закладу, підтверджуючий зацікавленість вашою кандидатурою, чи лист про попереднє зарахування (формат pdf);

переклад виписки оцінок за останні 4 роки навчання (формат word чи pdf);

диплом/сертифікат про володіння французькою або англійською мовою (формат pdf).

Хто отримає стипендію

Відомі основні критерії надання стипендії:

високий рівень академічної підготовки кандидата;

якісний та аргументований навчальний проєкт з обґрунтуванням професійної орієнтації;

розробка індивідуального студентського проєкту в рамках уже наявного або новоствореного французько-українського проєкту співпраці;

володіння французькою та/або англійською мовою залежно від навчального проєкту.

Додамо, що окрім щомісячної стипендії під час навчання у Франції, переможці конкурсу отримають статус стипендіата французького уряду, який дає право на звільнення від оплати за розгляд документів на студентську візу, звільнення від оплати за зарахування до державних установ МОН, досліджень та інновацій Франції (наприклад, до університетів).

Де будуть жити студенти? Стипендіати отримають допомогу в пошуку студентського житла в гуртожитках, де і будуть жити, а також соціальне та медичне страхування на період навчання та підтримку Campus France в організації перебування в країні.