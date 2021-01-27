Українці можуть безкоштовно навчатися на магістратурі чи інтернатурі у Франції: як взяти участь

Франція оголосила конкурс на отримання стипендій для навчання в магістратурі або аспірантурі на 2021-2022 навчальний рік. Долучитися можуть і українські студенти. Як взяти участь у програмі – читайте у матеріалі.
Джерело: Французький інститут в Україні
До коли можна взяти участь? Подача документів на конкурс триватиме до 21 березня 2021 року. Оголошення результатів конкурсу – у середині червня 2021 року.
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Учасники програми отримають стипендії в магістратурі за будь-якою дисципліною, тривалістю від 5 до 9 місяців навчання (у розмірі 700 євро на місяць).
Також отримати стипендію можна в аспірантурі під французько-українським науковим керівництвом для роботи над дисертацією. Це будуть три наукові стажування по 3 місяці впродовж 3 років (стипендія буде у розмірі 1415 євро на місяць).
Хто може взяти участь у конкурсі? Претенденти мають бути громадянами України віком до 30 років. А також мати диплом про вищу освіту українського навчального закладу.
Відомі основні критерії надання стипендії:
Додамо, що окрім щомісячної стипендії під час навчання у Франції, переможці конкурсу отримають статус стипендіата французького уряду, який дає право на звільнення від оплати за розгляд документів на студентську візу, звільнення від оплати за зарахування до державних установ МОН, досліджень та інновацій Франції (наприклад, до університетів).
Де будуть жити студенти? Стипендіати отримають допомогу в пошуку студентського житла в гуртожитках, де і будуть жити, а також соціальне та медичне страхування на період навчання та підтримку Campus France в організації перебування в країні.