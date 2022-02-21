Стипендії видає Агентство Education Exchanges Support Foundation. Прийом заявок триватиме до 9 травня 2022 року.

До теми Зі стипендіями студентів зросла і вартість навчання: скільки коштує освіта у вишах України

Подати заявку на участь в програмі можуть українці, які отримали ступінь бакалавра до кінця 2021/2022 навчального року або отримали не менше 210 ECTS інтегрованого навчання у литовському виші до кінця 2021/2022 навчального року.

Обрати університет і програму магістратури в Литві можна за посиланням. Після цього необхідно вступити до обраного закладу та отримати лист про зарахування.

Далі потенційні кандидати мають податися на стипендію через online system for applications за посиланням. Подача відбуватиметься у два раунди.

Кандидати повинні мати офіційний лист про прийняття або попереднє зарахування на навчання на магістратуру денної форми в литовському закладі вищої освіти.

У разі інтегрованого навчання кандидат повинен мати офіційний лист-підтвердження, виданий литовським закладом, який засвідчує, що кандидат навчається за програмою інтегрованого навчання.

Також кандидати повинні добре володіти литовською, англійською чи іншою мовою, якою проводиться навчальна програма (мінімум рівень B2 володіння мовою навчання).

До слова, Міністерство освіти і науки затвердило програми для проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури за спеціальностями. Іспит складається з двох частин. Деталі та дати атестації – читайте за посиланням.