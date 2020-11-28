Українці почали надавати перевагу саме україномовним книжкам. Так, дослідження довело, що вперше за роки незалежності читачі обирають книги українською мовою частіше, ніж книги російською.

32% читачів обирають книги лише українською мовою. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання", яке провели на замовлення Українського інституту книги.

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Результати дослідження

Дослідження показало, що вперше за часи незалежності українці почали надавати перевагу саме україномовним книжкам: 32% українською проти 27% – російською.

Також з’ясувалося, що 8% дорослих і 13% дітей читають книжки щодня. А 34% українців хоча б раз купили друковану книжку цього року.

За результатами опитування, 23% дітей почали частіше читати під час карантину, а 16% – рідше. Проте понад половина дітей (57%) читає з примусу.

Натомість жінки значно частіше читають, ніж чоловіки:

ніколи не читає 38% чоловіків і 28% жінок,

щодня читають 7% чоловіків і 9% жінок.

Найпопулярнішими жанрами для дорослих стали класика (20%) та детективи (18%), любовні романи (16%), книжки із психології та саморозвитку, а також фантастика і фентезі та сучасні романи (по 15%), наукові та науково-популярні видання (14%), фахова та бізнеслітература (12%).

До слова, понад 50% українців переконані, що державною мовою у майбутньому спілкуватиметься більша частина населення України. Водночас думку про те, що російська мова стане другою державною, поділяє лише біля 30% людей.