Вперше за роки незалежності читачі більше обирають книги українською мовою, ніж російською
Українці почали надавати перевагу саме україномовним книжкам. Так, дослідження довело, що вперше за роки незалежності читачі обирають книги українською мовою частіше, ніж книги російською.
32% читачів обирають книги лише українською мовою. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання", яке провели на замовлення Українського інституту книги.
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Результати дослідження
Дослідження показало, що вперше за часи незалежності українці почали надавати перевагу саме україномовним книжкам: 32% українською проти 27% – російською.
Також з’ясувалося, що 8% дорослих і 13% дітей читають книжки щодня. А 34% українців хоча б раз купили друковану книжку цього року.
За результатами опитування, 23% дітей почали частіше читати під час карантину, а 16% – рідше. Проте понад половина дітей (57%) читає з примусу.
Натомість жінки значно частіше читають, ніж чоловіки:
- ніколи не читає 38% чоловіків і 28% жінок,
- щодня читають 7% чоловіків і 9% жінок.
Найпопулярнішими жанрами для дорослих стали класика (20%) та детективи (18%), любовні романи (16%), книжки із психології та саморозвитку, а також фантастика і фентезі та сучасні романи (по 15%), наукові та науково-популярні видання (14%), фахова та бізнеслітература (12%).
До слова, понад 50% українців переконані, що державною мовою у майбутньому спілкуватиметься більша частина населення України. Водночас думку про те, що російська мова стане другою державною, поділяє лише біля 30% людей.
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