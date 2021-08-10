Українську школярку офіційно визнали генієм за екологічний проєкт про очищення річок

Українську школярку Вікторію Панченко, яка створила проєкт очищення річок, офіційно визнали генієм. Вона також отримала грант на навчання у виші Нью-Йорка.

Її проєкт допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему. Зокрема, за допомогою очерету.

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Учениця 10 класу Новокаховської школи №1, що на Херсонщині, Вікторія Панченко у червні 2021 року отримала:

бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.

грант на 15 тисяч доларів на навчання у Державному університеті Нью-Йорка.

Що відомо про проєкт очищення річок

Таку нагороду школярка отримала за проєкт очищення річок за допомогою очерету, що здатний виділяти з води речовини, які її забруднюють.

Для того, аби реалізувати цей проєкт, Вікторія Панченко пропонує створити спеціальні плаваючі конструкції понтонного типу та розмістити їх у воді. Це допоможе очистити річки природними способами.

Презентація проєкту школярки: відео Вікторії Панченко



До слова, цього року українські школярі привезли додому багато перемог з міжнародних олімпіад. Зокрема: