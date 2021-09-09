Український вчитель Олександр Жук отримав міжнародну педагогічну нагороду

Учитель із Запоріжжя Олександр Жук став лауреатом Global Teacher Award 2021, за яку змагались педагоги зі 110 країн. Він заявив, що пишається своєю роботою.

Олександр Жук – працює вчитель інформатики в Запорізькій школі-інтернаті "Джерело". Він навчає дітей, які мають порушення слуху.

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Олександр Жук у 2018 році він став найкращим вчителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine та потрапив у престижний рейтинг топ-30 до 30 років.

А у 2019 році його відзначили серед топ-10 новаторів, які змінюють Україну та світ. Вже цього року він отримав почесний титул одного з 50 найкращих вчителів світової премії Global Teacher Prize.

Це велика честь бути нагородженим міжнародною нагородою. Я завжди радий бачити прапор нашої держави на такому рівні. Я пишаюся тим, що працюю вчителем в Україні,

– написав Олександр.

Зазначимо, що десятки тисяч викладачів із 110 країн взяли участь у змаганні Global Teacher Award 2021.



Олександр Жук отримав педагогічну нагороду / Фото з фото фейсбук-сторінки

Окрім того, українська премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила десятку найкращих вчителів країни. Вони претендують на головний приз – 250 тисяч гривень. Хто увійшов у топ-10 кращих вчителів:

Оксана Єрохіна – вчителька англійської мови з Херсонської гімназії № 3. Ганна Бут – вчителька з біології, громадянської освіти, художньої культури та німецької мови, класна керівниця з Мелітопольського професійного аграрного ліцею в Запорізькій області. Павло Віктор – вчитель фізики з Рішельєвського наукового ліцею в Одесі. Валентина Гатальська – вчителька англійської мови з гімназії "Троєщина" у Києві. Гліб Репіч – вчитель хімії з атмосферної школи "Київ глобал скул" у столиці. Юлія Должанська – класна керівниця, вчителька української мови та літератури з Харківського приватного ліцею-школи "Ранок". Богдан Завидовський – вчитель біології, хімії та природознавства з приватної школи Primus Inter Pares School у Дніпрі. Лідія Насонова – вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури з навчального закладу ThinkGlobal у Харкові. Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури з приватної школи "Мідгард" у Києві. Оксана Хомич – учителька початкових класів з Новопечерської школи у Києві.

Найкращого педагога країни Global Teacher Prize Ukraine урочисто оголосять 2 жовтня. Деталі – читайте у статті.