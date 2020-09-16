Українська школа в Анталії (Туреччина), яка функціонує там вже 4 роки нарешті розпочала новий навчальний рік. Як діти пішли до школи – дивіться фото у матеріалі.

Про це повідомила громадська організація "Українська родина", при якій школа діє з 2017 року, на своїй сторінці у фейсбуці.

Цікаво У польській школі на святковій лінійці 1 вересня прозвучав Гімн України: ефектне відео

Цікаво, що на початку відкриття суботньої школи, 12 вересня, пролунали гімни обох держав. А родзинкою свята став виступ учня суботньої школи Ярослава Суріна, який виконав бойовий гопак, а також декламування творів ученицями.



Українці, які ходять до суботньої школи в Анталії / Фото з фейсбуку школи

Зазначимо, що школа працює за програмою Міжнародної української школи та Нової української школи з елементами Пласту та фінської освіти. Є чотири вікові групи, а заняття проходять раз на тиждень.



Школярі суботньої школи в Анталії / Фото з фейсбуку школи