Український професор в окопах читає лекції студентам: його фото облетіло мережу

Професор Ужгородського національного університету (УжНУ) Федір Шандор здивував українців. Він читає лекції студентам прямо з фронту.

Один з побратимів сфотографував Федора Шандора в той момент, коли він читав лекцію з "Туризмознавства" для своїх студентів.

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Як і в мирному житті, Шандор постійно в русі, на зв’язку з активними закарпатцями, які допомагають нашим військовим. Ну а лекції студентам – це святе, їх пропускати не можна, – написав побратим Віктор Щадей.

Федір Шандор служить в одному з підрозділів тероборони, який зараз перебуває прямо в зоні бойових дій на Сході. На початку повномасштабного вторгнення викладач одразу пішов до військкомату, щоб захищати Україну від російських окупантів.

Федір Шандор читає лекцію студентам з окопу / Фото Віктор Щадей

Побратим стверджує, що за цей час в професора з’явилося багато ідей, як розвивати Закарпаття. Тому, як тільки Україна переможе, так одразу вони займуться новими цікавими проєктами.

Додамо, ввечері 3 травня російські окупанти вперше за весь час повномасштабного вторгнення обстріляли Закарпаття. Ракета потрапила в одну із місцевих залізничних станцій. Дуже специфічно на цей обстріл відреагували в Угорщині.

Так, Державний секретар МЗС Угорщини з питань інформації Томаш Менцер заявив, що рішення не постачати Україні зброю було правильним. Адже тоді росіяни нібито могли б обстріляти військові вантажі на кордоні обох держав.

Також важливо зазначити, що ця атака свідчить про те, що ми ухвалили правильне рішення, коли вирішили не відправляти зброю на війну,

– розповів Томаш Менцер.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Угорщина заздалегідь знала про плани Кремля напасти на Україну. Вони нібито мали забрати частину території до себе.

До того ж вони продовжують дотримуватися проросійської позиції. Нещодавно там заявили, що блокуватимуть будь-які пропозиції Євросоюзу про ембарго на російські енергоносії. Хоч для Угорщини пропонували певні послаблення.

Також в Єврокомісії розпочали процедуру щодо обмеження фінансування Угорщини з бюджету Євросоюзу. Все через корупцію в державі.

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