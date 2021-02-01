Український правопис залишається чинним: Малюська відреагував на рішення ОАСК

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову про нову редакцію українського правопису. Міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що це рішення не набере чинності найближчим часом, оскільки на нього буде подано апеляційну скаргу.
Джерело: фейсбук-сторінка Дениса Малюськи
Очільник Мін'юсту зазначив, що до закінчення розгляду апеляції постанова Кабінету Міністрів залишатиметься чинною.
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"Тобто, український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним", – наголосив Денис Малюська.
Він додав, що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році. І готуватися саме за ним до цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання.
За його словами, враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, в Мін'юсті не очікують сюрпризів щодо правопису до закінчення ЗНО.
Тому як мінімум до цьогорічного ЗНО зміни правил правопису не відбудеться,
– відзначив міністр юстиції.
Денис Малюська зауважив, що ще не отримав судове рішення ОАСК, відтак може лише здогадуватися щодо аргументації суду. "Але навіть ці здогадки говорять про те, що особливої "зради" не відбулось", – наголосив він.
Він припустив, що постанову Кабінету Міністрів скасували через порушення, що були під час її прийняття у травні 2019 року.
Зокрема, у зв'язку з тим, що закон, який надавав право Кабміну приймати таку постанову, було визнано неконституційним.
Це означає, що навіть якщо апеляційна інстанція підтримає позицію ОАСК, шанси на повернення українського правопису залишатимуться,
– прокоментував очільник Мін'юсту.
І додав, що його можна буде перезатвердити рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови, якщо цей орган вважатиме це доцільним.
Головне про зміни в українському правописі / Інфографіка 24 каналу