Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову про нову редакцію українського правопису. Міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що це рішення не набере чинності найближчим часом, оскільки на нього буде подано апеляційну скаргу.

Джерело: фейсбук-сторінка Дениса Малюськи

Очільник Мін'юсту зазначив, що до закінчення розгляду апеляції постанова Кабінету Міністрів залишатиметься чинною.

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Малюська запевнив, що новий правопис залишається чинним

"Тобто, український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним", – наголосив Денис Малюська.

Він додав, що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році. І готуватися саме за ним до цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання.

За його словами, враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, в Мін'юсті не очікують сюрпризів щодо правопису до закінчення ЗНО.

Тому як мінімум до цьогорічного ЗНО зміни правил правопису не відбудеться,

– відзначив міністр юстиції.

Можу лише здогадуватись щодо аргументації суду, – Малюська

Денис Малюська зауважив, що ще не отримав судове рішення ОАСК, відтак може лише здогадуватися щодо аргументації суду. "Але навіть ці здогадки говорять про те, що особливої "зради" не відбулось", – наголосив він.

Він припустив, що постанову Кабінету Міністрів скасували через порушення, що були під час її прийняття у травні 2019 року.

Зокрема, у зв'язку з тим, що закон, який надавав право Кабміну приймати таку постанову, було визнано неконституційним.

Це означає, що навіть якщо апеляційна інстанція підтримає позицію ОАСК, шанси на повернення українського правопису залишатимуться,

– прокоментував очільник Мін'юсту.

І додав, що його можна буде перезатвердити рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови, якщо цей орган вважатиме це доцільним.

Що відомо про скасування нового правопису

Окружний адміністративний суд міста Києва 28 січня скасував постанову про нову редакцію українського правопису.

У 2019 році мама учениці 7 класу подала позов разом з позивачем ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець (він фігурує на плівках з кабінету голови ОАСК Павла Вовка). Жінка просила суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду про правопис.

У Кабміні вже заявили, що оскаржать рішення ОАСК, який задовольнив цей позов .

Національна комісія зі стандартів державної мови прокоментувала ситуацію щодо скасування нового правопису. У відомстві наголосили, що постанова уряду про правопис є чинною й обов’язковою для використання в Україні до хоча б оприлюднення повного тексту рішення суду, яким вона скасована.



Головне про зміни в українському правописі / Інфографіка 24 каналу