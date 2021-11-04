4 листопада викладачі та науковці зібралися щодо питань запуску освітнього процесу в Президентському університеті. Про це написав Сергій Шкарлет у соцмережі.

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За його словами, у Президентському університету буде поєднано професії шостого технологічного укладу, до якого належать біотехнології, ракетно-космічна техніка, тонка хімія тощо.

У МОН планують вже з жовтня 2023 року розпочати навчання у цьому виші. Передбачається, що на перший рік навчання буде відібрано 120 студентів. Через декілька років кількість студентів має зрости принаймні до 600 осіб.

По завершенню навчання найкращі випускники ставатимуть менеджерами та керівниками проєктів і підприємств, що позитивно вплине на розвиток економіки та інновацій України.

Міністр освіти додав, що в МОН вже підготували кілька креативних рішень і пропозицій від викладачів, також є зацікавленість бізнесу, який готовий навчати нові висококваліфіковані кадри в Президентському університеті.

Український "Оксфорд" або "Гарвард" неможливий без наших освітян і науковців. Ми розраховуємо на їхню підтримку та співучасть у розробці науково-освітніх програм нового університету,

– написав Шкарлет.

Додамо, що навчання в Президентському університеті буде здійснюватися за шістьма основними напрямками:

інформаційні технології;

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

новітні енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

міжнародні відносини й безпека.

Що відомо про Президентський університет

Навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях. Навчання буде здійснюватися за шістьма напрямками.

Максимальна кількість людей по кожному з напрямків підготовки – 20 осіб. Тож, вже у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів.

Для вступу у Президентський університет ЗНО буде враховуватися, але зі вступниками також проводитимуться співбесіди. За словами міністра освіти, відбір проходитиме в 4 етапи, ЗНО – це лише допуск, далі обиратимуть найталановитіших.

Навчання для студентів буде безкоштовним, але лише з єдиною умовою – працювати після його закінчення треба буде в Україні. Окрім того, найкращі з них будуть отримувати високі стипендії.

До слова, Президентський університет планують створити за понад 7 мільярдів гривень Верховна Рада вже виділила перші 70 мільйонів гривень на будівництво. Виш планують звести за три роки на ВДНГ у Києві.