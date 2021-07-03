Український Гарвард: Prometheus запускає безкоштовні онлайн-курси престижних вишів США
Джерело:фейсбук-сторінка Ivan Prymachenko
Українська освітня платформа Prometheus за підтримки Посольства США в Україні запускає онлайн-курси Гарварду, Массачусетського технологічного інституту, Університету імені Макмастера та бізнес-акселератора Y Combinator. Усі вони перекладені українською мовою.
Про це повідомив співзасновник платформи Prometheus Іван Примаченко на своїй сторінці у фейсбук. Всі бажаючі зможуть прослухати відеолекції, пройти перекладені завдання та отримати правильні відповіді на них.
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Як пройти безкоштовні курси
На Prometheus вже можна зареєструватися на перші чотири курси:
- Курс "Вебпрограмування з Python та JavaScript CS50" від Гарвардського університету.
- Курс "Школа стартапів" від бізнес-акселератора Y Combinator, де один з гостьових лекторів – Марк Цукерберг.
- Курс "Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал" від професорки університету імені Макмастера Барбари Оклі та професора Інституту біологічних досліджень Салка Терренса Седжновскі.
- Курс "Підприємництво: хто ваш клієнт?" від викладачів Массачусетського технологічного інституту Ердіна Бешимова та Білла Олета.
Нові безкоштовні курси на платформі Prometheus / Фото Prometheus
Усі нові курси на платформі є безкоштовними, а за умов їх успішного проходження, кожен користувач освітнього онлайн-сервісу може отримати сертифікат.Порада! Роздруковуйте сертифікати, які підтверджують ваші успіхи, за допомогою принтерів Canon серії MegaTank. Пристрої розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину у чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.