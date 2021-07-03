Про це повідомив співзасновник платформи Prometheus Іван Примаченко на своїй сторінці у фейсбук. Всі бажаючі зможуть прослухати відеолекції, пройти перекладені завдання та отримати правильні відповіді на них.

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Як пройти безкоштовні курси

На Prometheus вже можна зареєструватися на перші чотири курси:

Курс " Вебпрограмування з Python та JavaScript CS50 " від Гарвардського університету.

" від Гарвардського університету. Курс " Школа стартапів " від бізнес-акселератора Y Combinator, де один з гостьових лекторів – Марк Цукерберг .

" від бізнес-акселератора Y Combinator, де один з гостьових лекторів – . Курс " Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал " від професорки університету імені Макмастера Барбари Оклі та професора Інституту біологічних досліджень Салка Терренса Седжновскі.

" від професорки університету імені Макмастера Барбари Оклі та професора Інституту біологічних досліджень Салка Терренса Седжновскі. Курс "Підприємництво: хто ваш клієнт?" від викладачів Массачусетського технологічного інституту Ердіна Бешимова та Білла Олета.

Нові безкоштовні курси на платформі Prometheus / Фото Prometheus

Усі нові курси на платформі є безкоштовними, а за умов їх успішного проходження, кожен користувач освітнього онлайн-сервісу може отримати сертифікат.

Порада! Роздруковуйте сертифікати, які підтверджують ваші успіхи, за допомогою принтерів Canon серії MegaTank. Пристрої розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину у чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.