Українським студентам підвищать стипендію з січня 2022: кому платитимуть вдвічі більше

В Україні з 1 січня 2022 року зростуть стипендії для студентів вишів у 1,5 рази, для студентів профтехучилищ – у 2,5 рази. Якими будуть стипендії – читайте у статті.

Зміни щодо виплат студентам передбачає держбюджет-2022. Якщо у 2021 році на стипендії виділялося 3,9 мільярда гривень, то наступного року ця сума складе понад 5 мільярдів гривень.

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Скільки отримують студенти зараз

бакалаври, спеціалісти, магістри – 1300 гривень (підвищена – 1600 гривень);

студенти технікумів, коледжів, ліцеїв – 980 гривень (підвищена – 1250 гривень);

студенти професійних технічних училищ – 490 гривень.

Підвищення стипендії з 1 січня 2022

Студентам з 1 січня платитимуть такі стипендії:

бакалаври, спеціалісти, магістри – 2000 гривень (підвищена – 2550 гривень);

студенти технікумів, коледжів, ліцеїв – 1510 гривень (підвищена – 1930 гривень);

студенти професійних технічних училищ – 1250 гривень.

Академічна стипендія Президента України підвищиться до 2750 – 4400 гривень залежно від типу навчального закладу.

Іменна та академічна стипендія від Кабінету міністрів складатиме 2500 – 4000 гривень.

Соціальні стипендії для студентів закладів професійної вищої та вищої освіти для дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей також зростуть. Суми будуть такими:

1125 гривень – для студентів закладів вищої освіти;

1425 гривень – для студентів профтехучилищ.

Додамо, що окрім зростання стипендій, до бюджету на 2022 рік заклали 108 мільярдів гривень на зарплати вчителям. З них на підвищення окладів виділено додаткові 8,4 мільярда.

До слова, уряд підвищив стипендії до 6,5 тисячі гривень для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Вони зможуть їх отримати за навчання на реінтеграційних курсах з підготовки до вступу до українських вишів. Деталі – читайте у статті.