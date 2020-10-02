Уряд прийняв зміни, завдяки яким полярникам збільшать зарплати у два з половиною рази через суворі умови, в яких вони працюють, та відірваність від родини на рік. Так, оплата праці складатиме близько 54 тисячі гривень на місяць.

Збільшення зарплат полярників

Про це повідомив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає пресслужба відомства.

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Напередодні 25-ої річниці діяльності станції "Академік Вернадський" уряд вперше звернув свою увагу на полярників. У МОН підняли питання того, що вони науковці в Антарктиді мають найменші заробітні платні матросів торговельного флоту, які, до того ж, працюють у суворіших умовах.

Про "розкіш" не йдеться, але нарешті оплату праці українських полярників можна буде назвати саме оплатою, а не символічними виплатами за волонтерство. Також буде змінений обсяг виплат пенсій для старших учасників експедиції, які живуть Крижаному континенті,

– запевнив Шкарлет.

Якою буде зарплата полярників? Він наголосив. Що роками оплата праці українських полярників залишалась найнижчою серед усіх 30-ти країн престижного "Антарктичного Клубу". За словами Шкарлета, нарешті тим, кого Батьківщина відправляє нести річну екстремальну вахту за 15 тисяч кілометрів від дому. Так, полярники будуть отримувати на місяць близько 54 тисячі гривень.

Окрім того, прийняті урядом зміни також враховують екстремальні умови поточного та наступного років, викликані пандемією коронавірусу.

В Антарктиді є вакансії

До слова, Національний антарктичний науковий центр МОН оголосив конкурс для пошуку команди 26-ої української антарктичної експедиції у 2021-2022 році на станцію академіка Вернадського.

Відбиратимуть 12 учасників, документи на конкурс приймають до 12 жовтня 2020 року включно. Як взяти участь у конкурсі – читайте за посиланням.

Кого шукають? Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних, геофізичних, фізичних наук та науки про життя, у експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв'язку.