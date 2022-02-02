В українських вишах низький рівень підготовки іноземних студентів: які є порушення

Українські університети допускають системні порушення в організації навчання для іноземних студентів, що негативно впливає на якість їхньої підготовки.

Це показали результати перевірок університетів, які здійснюють підготовку іноземних студентів. Перевірки проводила Державна служба якості освіти.

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За даними ДСЯО, наразі підготовку іноземних громадян здійснюють 210 вишів в Україні.

Які спеціальності та виші обирають іноземці

Найбільш популярними спеціальностями для іноземних громадян є медичні, їх обирають майже 50 % іноземців.

Зокрема, йдеться про такі спеціальності:

"Медицина",

"Лікувальна справа",

"Стоматологія" ,

"Фармація, промислова фармація".

Також серед популярних економічні (7%), юридичні і педагогічні (2%) спеціальності.

Найчастіше іноземні студенти обирають для навчання такі виші:

Харківський національний медичний університет,

Харківський національний університет ім. Каразіна,

Національний медичний університет ім. Богомольця,

Одеський національний медичний університет,

Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова,

Запорізький державний медичний університет,

Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського,

Дніпропетровську медичну академію,

Буковинський державний медичний університет,

Київський національний університет ім. Шевченка.

У вишах низький рівень підготовки іноземців

Впродовж жовтня – листопада 2021 року було здійснено перевірку дотримання студентами-іноземцями виконання навчальних планів у 18 закладах вишах, що мають найбільший контингент іноземних студентів.

За результатами перевірки було виявлено близько 300 системних порушень норм чинного законодавства і проблемних питань у частині підготовки іноземних студентів в українських університетах.

Майже третина порушень (33,7%) стосується дотримання вимог під час організації прийому, випуску, переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти.

Чверть порушень (24,6%) стосується змісту підготовки фахівців, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу. Зокрема, мають місце різні порушення під час формування навчальних планів, за якими навчаються іноземні громадяни.

Кожне шосте порушення (15%) стосується організації освітнього процесу:

перевищення навчального навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника (понад 600 годин),

навчальним планом та графіком освітнього процесу передбачено складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) “Крок 1” до завершення екзаменаційної сесії,

за окремими освітньо-професійними програмами викладання здійснюється російською мовою.

Окрім того, в окремих закладах вищої освіти не дотримуються термінів періодичності підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних (педагогічних) кадрів.

Виявлені за результатами перевірок системні порушення та проблемні питання в організації освітнього процесу в кінцевому результаті негативно впливають на якість підготовки іноземних студентів,

– наголошують у Держслужбі якості освіти.

Зокрема, про низький рівень підготовки свідчить відсоток здобувачів з числа іноземних громадян, які виконали навчальний план і були допущені до здачі ЄДКІ, але іспит не склали:

В середньому у 2021 році за спеціальностями "Медицина" та "Стоматологія" відсоток таких студентів коливається в межах від 30 до 60%.

За спеціальністю "Фармація" – від 40 до 70%, "Промислова фармація" (заочне навчання) – понад 95 %.

Враховуючи зазначене, у ДСЯО наголошують, що питання якості підготовки іноземних студентів потребує особливої уваги та відповідних управлінських рішень щодо змісту навчання, критеріїв оцінювання, кадрового, навчально-методичного забезпечення.

До слова, близько 50 українських школярів можуть отримати безкоштовну допомогу під час вступу до найкращих шкіл і університетів за кордоном й підтримку під час навчання. Як взяти участь у конкурсі – читайте у статті.