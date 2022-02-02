Це показали результати перевірок університетів, які здійснюють підготовку іноземних студентів. Перевірки проводила Державна служба якості освіти.
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За даними ДСЯО, наразі підготовку іноземних громадян здійснюють 210 вишів в Україні.
Які спеціальності та виші обирають іноземці
Найбільш популярними спеціальностями для іноземних громадян є медичні, їх обирають майже 50 % іноземців.
Зокрема, йдеться про такі спеціальності:
- "Медицина",
- "Лікувальна справа",
- "Стоматологія" ,
- "Фармація, промислова фармація".
Також серед популярних економічні (7%), юридичні і педагогічні (2%) спеціальності.
Найчастіше іноземні студенти обирають для навчання такі виші:
- Харківський національний медичний університет,
- Харківський національний університет ім. Каразіна,
- Національний медичний університет ім. Богомольця,
- Одеський національний медичний університет,
- Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова,
- Запорізький державний медичний університет,
- Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського,
- Дніпропетровську медичну академію,
- Буковинський державний медичний університет,
- Київський національний університет ім. Шевченка.
У вишах низький рівень підготовки іноземців
Впродовж жовтня – листопада 2021 року було здійснено перевірку дотримання студентами-іноземцями виконання навчальних планів у 18 закладах вишах, що мають найбільший контингент іноземних студентів.
За результатами перевірки було виявлено близько 300 системних порушень норм чинного законодавства і проблемних питань у частині підготовки іноземних студентів в українських університетах.
Майже третина порушень (33,7%) стосується дотримання вимог під час організації прийому, випуску, переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти.
Чверть порушень (24,6%) стосується змісту підготовки фахівців, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу. Зокрема, мають місце різні порушення під час формування навчальних планів, за якими навчаються іноземні громадяни.
Кожне шосте порушення (15%) стосується організації освітнього процесу:
- перевищення навчального навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника (понад 600 годин),
- навчальним планом та графіком освітнього процесу передбачено складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) “Крок 1” до завершення екзаменаційної сесії,
- за окремими освітньо-професійними програмами викладання здійснюється російською мовою.
Окрім того, в окремих закладах вищої освіти не дотримуються термінів періодичності підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних (педагогічних) кадрів.
Виявлені за результатами перевірок системні порушення та проблемні питання в організації освітнього процесу в кінцевому результаті негативно впливають на якість підготовки іноземних студентів,
– наголошують у Держслужбі якості освіти.
Зокрема, про низький рівень підготовки свідчить відсоток здобувачів з числа іноземних громадян, які виконали навчальний план і були допущені до здачі ЄДКІ, але іспит не склали:
- В середньому у 2021 році за спеціальностями "Медицина" та "Стоматологія" відсоток таких студентів коливається в межах від 30 до 60%.
- За спеціальністю "Фармація" – від 40 до 70%, "Промислова фармація" (заочне навчання) – понад 95 %.
Враховуючи зазначене, у ДСЯО наголошують, що питання якості підготовки іноземних студентів потребує особливої уваги та відповідних управлінських рішень щодо змісту навчання, критеріїв оцінювання, кадрового, навчально-методичного забезпечення.
До слова, близько 50 українських школярів можуть отримати безкоштовну допомогу під час вступу до найкращих шкіл і університетів за кордоном й підтримку під час навчання. Як взяти участь у конкурсі – читайте у статті.