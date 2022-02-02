Це показали результати перевірок університетів, які здійснюють підготовку іноземних студентів. Перевірки проводила Державна служба якості освіти.

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За даними ДСЯО, наразі підготовку іноземних громадян здійснюють 210 вишів в Україні.

Які спеціальності та виші обирають іноземці

Найбільш популярними спеціальностями для іноземних громадян є медичні, їх обирають майже 50 % іноземців.

Зокрема, йдеться про такі спеціальності:

  • "Медицина",
  • "Лікувальна справа",
  • "Стоматологія" ,
  • "Фармація, промислова фармація".

Також серед популярних економічні (7%), юридичні і педагогічні (2%) спеціальності.

Найчастіше іноземні студенти обирають для навчання такі виші:

  • Харківський національний медичний університет,
  • Харківський національний університет ім. Каразіна,
  • Національний медичний університет ім. Богомольця,
  • Одеський національний медичний університет,
  • Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова,
  • Запорізький державний медичний університет,
  • Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського,
  • Дніпропетровську медичну академію,
  • Буковинський державний медичний університет,
  • Київський національний університет ім. Шевченка.

У вишах низький рівень підготовки іноземців

Впродовж жовтня – листопада 2021 року було здійснено перевірку дотримання студентами-іноземцями виконання навчальних планів у 18 закладах вишах, що мають найбільший контингент іноземних студентів.

За результатами перевірки було виявлено близько 300 системних порушень норм чинного законодавства і проблемних питань у частині підготовки іноземних студентів в українських університетах.

Майже третина порушень (33,7%) стосується дотримання вимог під час організації прийому, випуску, переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти.

Чверть порушень (24,6%) стосується змісту підготовки фахівців, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу. Зокрема, мають місце різні порушення під час формування навчальних планів, за якими навчаються іноземні громадяни.

Кожне шосте порушення (15%) стосується організації освітнього процесу:

  • перевищення навчального навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника (понад 600 годин),
  • навчальним планом та графіком освітнього процесу передбачено складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) “Крок 1” до завершення екзаменаційної сесії,
  • за окремими освітньо-професійними програмами викладання здійснюється російською мовою.

Окрім того, в окремих закладах вищої освіти не дотримуються термінів періодичності підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних (педагогічних) кадрів.

Виявлені за результатами перевірок системні порушення та проблемні питання в організації освітнього процесу в кінцевому результаті негативно впливають на якість підготовки іноземних студентів,
– наголошують у Держслужбі якості освіти.

Зокрема, про низький рівень підготовки свідчить відсоток здобувачів з числа іноземних громадян, які виконали навчальний план і були допущені до здачі ЄДКІ, але іспит не склали:

  • В середньому у 2021 році за спеціальностями "Медицина" та "Стоматологія" відсоток таких студентів коливається в межах від 30 до 60%.
  • За спеціальністю "Фармація" – від 40 до 70%, "Промислова фармація" (заочне навчання) – понад 95 %.

Враховуючи зазначене, у ДСЯО наголошують, що питання якості підготовки іноземних студентів потребує особливої уваги та відповідних управлінських рішень щодо змісту навчання, критеріїв оцінювання, кадрового, навчально-методичного забезпечення.

До слова, близько 50 українських школярів можуть отримати безкоштовну допомогу під час вступу до найкращих шкіл і університетів за кордоном й підтримку під час навчання. Як взяти участь у конкурсі – читайте у статті.