В Україні навчаються понад 76 тисяч іноземних студентів: з яких країн та які виші вони обрали

У Міносвіти розповіли, що в українських вишах навчаються 76,5 тисяч іноземних студентів. Цікаво, що половина з яких отримує освіту на медичних спеціальностях. За кількістю лідирують іноземні студенти з Індії.

Так, станом на 1 січня 2021 року їх кількість складала 76 548 студентів. Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти, найпопулярнішими є медичні – майже 50%.

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З яких країн приїжджають студенти

За походженням та кількістю іноземних студентів, які навчаються в українських університетах, лідирують такі країни:

Марокко – 8832 студентів,

Туркменістан – 5322 студентів,

Азербайджан – 4628 студентів,

Нігерія – 4227 студентів,

Китай – 4055 студентів,

Туреччина – 3999 студентів,

Єгипет – 3048 студентів,

Ізраїль – 2107 студентів,

Узбекистан – 1585 студентів.

З них майже 69 тисяч осіб перебувають на основному навчанні – а це близько 90%.

Які виші обирають іноземні студенти

За даними МОН, у трійці найпопулярніших вишів, де навчаються іноземні студенти в Україні:

Харківський університет імені В. Каразіна

Харківський медуніверситет,

медичний університет імені Богомольця у Києві.

Скільки буде іноземний студентів у наступному році

Як зазначила директорка Центру міжнародної освіти Олена Шаповалова, минулий рік відзначився низкою труднощів, пов’язаних із пандемією та забороною запрошення іноземних громадян на навчання.

Так, станом на 1 січня 2021 року зареєстровано понад 37 тисяч запрошень для іноземних вступників. Індія займає лідируючі позиції серед країн за походженням іноземних абітурієнтів, які отримали запрошення на навчання.

Раніше у МОН вказували, що серед причин, чому іноземці обирають навчання в Україні, вони називають якість освіти, її вартість, визнання українського диплому на батьківщині тощо.