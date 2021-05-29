Так, станом на 1 січня 2021 року їх кількість складала 76 548 студентів. Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти, найпопулярнішими є медичні – майже 50%.
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З яких країн приїжджають студенти
За походженням та кількістю іноземних студентів, які навчаються в українських університетах, лідирують такі країни:
- Марокко – 8832 студентів,
- Туркменістан – 5322 студентів,
- Азербайджан – 4628 студентів,
- Нігерія – 4227 студентів,
- Китай – 4055 студентів,
- Туреччина – 3999 студентів,
- Єгипет – 3048 студентів,
- Ізраїль – 2107 студентів,
- Узбекистан – 1585 студентів.
З них майже 69 тисяч осіб перебувають на основному навчанні – а це близько 90%.
Які виші обирають іноземні студенти
За даними МОН, у трійці найпопулярніших вишів, де навчаються іноземні студенти в Україні:
- Харківський університет імені В. Каразіна
- Харківський медуніверситет,
- медичний університет імені Богомольця у Києві.
Скільки буде іноземний студентів у наступному році
Як зазначила директорка Центру міжнародної освіти Олена Шаповалова, минулий рік відзначився низкою труднощів, пов’язаних із пандемією та забороною запрошення іноземних громадян на навчання.
Так, станом на 1 січня 2021 року зареєстровано понад 37 тисяч запрошень для іноземних вступників. Індія займає лідируючі позиції серед країн за походженням іноземних абітурієнтів, які отримали запрошення на навчання.
Раніше у МОН вказували, що серед причин, чому іноземці обирають навчання в Україні, вони називають якість освіти, її вартість, визнання українського диплому на батьківщині тощо.